Украинцам объяснили, как бороться с предпринимателями, захватившими парковки
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Владельцы магазинов, ресторанов и частных заведений незаконно захватывают часть мест столичной парковки. Предприниматели помечают «свои» места дорожными конусами, фишками, цепями и табличками «только для клиентов». Водителей, которые решаются оставить свои автомобили на «избранных» местах, охранники заведений просто выгоняют.
Отныне владельцы заведений смогут на законных основаниях забирать паркоместа, подробности узнавали журналисты программы «Джедаі» на канале 2+2.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Часто в самом центре столицы можно увидеть возле заведений отдыха, бизнес-центров и дорогих магазинов специальные знаки, которыми обозначают паркоместа для своих клиентов. Автовладельцев такие ограничения возмущают, однако спорить с парковщиками никто не желает.