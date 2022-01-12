Украинцам объяснили, как бороться с предпринимателями, захватившими парковки

Фото: «Джедаи»

Однако, такой законной парковкой пока заинтересовались лишь 2 заведения в Шевченковском районе столицы. В КГГА отмечают: на потребность собственного бизнеса забронировать можно лишь 40% паркомплощадки, остальные 60% —остаются общедоступными.

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Как сообщал Знай.uа, Египет не последний? Самый жаркий уголок мира утонул в снежных сугробах, такой аномалии не видели много лет.

Знай.uа писал, это новогоднее чудо? Десятки украинцев застряли в Египте, людей выгоняют из отеля-даже крики не помогают.

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