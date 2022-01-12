Украинцам объяснили, как бороться с предпринимателями, захватившими парковки

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Владельцы магазинов, ресторанов и частных заведений незаконно захватывают часть мест столичной парковки. Предприниматели помечают «свои» места дорожными конусами, фишками, цепями и табличками «только для клиентов». Водителей, которые решаются оставить свои автомобили на «избранных» местах, охранники заведений просто выгоняют.

Отныне владельцы заведений смогут на законных основаниях забирать паркоместа, подробности узнавали журналисты программы «Джедаі» на канале 2+2.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Часто в самом центре столицы можно увидеть возле заведений отдыха, бизнес-центров и дорогих магазинов специальные знаки, которыми обозначают паркоместа для своих клиентов. Автовладельцев такие ограничения возмущают, однако спорить с парковщиками никто не желает.

Фото: "Джедаи"

Фото: «Джедаи»

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Стоит отметить, что знаки не имеют никаких законных оснований и не соглашаются с городской администрацией. Работники КП «Киевтранспарк сервиса» регулярно совершают рейды незаконными парковками, взимая штрафы, и как только коммунальщики уезжают, конусы и таблички появляются снова.

Фото: "Джедаи"

Фото: «Джедаи»

«Если вы видите оранжевый конус или табличку, знайте — это незаконно захваченное и приватизированное паркоместо. Город принадлежит нам всем, никто по собственной воле не может оккупировать часть улиц. Мы считаем все эти таблички и конусы мусором, коммунальные службы обязаны его убирать, и мы будем это делать», — комментирует Константин Усов, заместитель председателя КГГА.

Фото: "Джедаи"

Фото: «Джедаи»

Киевская городская государственная администрация решила бороться с нарушителями, введя услугу официальной предоплаченной парковки. Отныне частные учреждения имеют возможность подписать с городом соглашение о бронировании машиномест. Стоит услуга 8599 грн/мес за одно паркоместо.

Фото: "Джедаи"

Фото: «Джедаи»

Однако, такой законной парковкой пока заинтересовались лишь 2 заведения в Шевченковском районе столицы. В КГГА отмечают: на потребность собственного бизнеса забронировать можно лишь 40% паркомплощадки, остальные 60% —остаются общедоступными.

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