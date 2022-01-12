МАУ Коломойского поддержала идею создания госавиакомпании под эгидой Зеленского

«Тот факт, что государство на столько внимания уделяет авиации, мы наверняка рассматриваем как позитив», — дыхнет

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» олигарха Игоря Коломойского считает положительным фактором возникновение на рынке государственной авиакомпании ЮНА.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова главы авиакомпании Евгений Дыхне.

«Возможно, во время работы госавиакомпании государство больше познакомится с условиями, в которых работают украинские авиакомпании… как акционер. Знаете, своя рубашка всегда ближе к телу — соответственно рынок будет иметь больший доступ к решениям, которые нужны авиации», – заявил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он также отметил, что сейчас трудно оценивать потенциальную конкуренцию с компанией, которой пока нет. В то же время, МАУ, по словам СЕО компании, очень хорошо подготовлена к конкуренции на авиарынке.