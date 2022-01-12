МАУ Коломойского поддержала идею создания госавиакомпании под эгидой Зеленского

«Тот факт, что государство на столько внимания уделяет авиации, мы наверняка рассматриваем как позитив», — дыхнет
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» олигарха Игоря Коломойского считает положительным фактором возникновение на рынке государственной авиакомпании ЮНА.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова главы авиакомпании Евгений Дыхне.
«Возможно, во время работы госавиакомпании государство больше познакомится с условиями, в которых работают украинские авиакомпании… как акционер. Знаете, своя рубашка всегда ближе к телу — соответственно рынок будет иметь больший доступ к решениям, которые нужны авиации», – заявил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он также отметил, что сейчас трудно оценивать потенциальную конкуренцию с компанией, которой пока нет. В то же время, МАУ, по словам СЕО компании, очень хорошо подготовлена к конкуренции на авиарынке.
«Не знаю, как будет складываться судьба новой авиакомпании… Но тот факт, что государство на сегодня столько внимания уделяет авиации, мы наверняка рассматриваем как позитив», – отметил Дыхне.
Как сообщалось, в декабре 2021 года национальный авиаперевозчик АО «Украинские национальные авиалинии» (УНА, ЮННА) зарегистрировал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дебютный выпуск акций на 500 млн грн номиналом по 10 грн.
Предполагается, что владельцем пакета станет Министерство инфраструктуры.
С идеей национальной авиакомпании ЮНА выступил президент Украины Владимир Зеленский.
МАУ Игоря Коломойского является практически монопольным авиаперевозчиком внутри Украины и по основным иностранным направлениям. Долг компании перед государственными структурами составляет несколько миллиардов гривен.
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