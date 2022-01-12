За что отца космонавтики Сергея Королева мучили в лагерях?

Сегодня, 12 января, исполняется 115 лет со дня рождения известного украинского ученого и авиаконструктора Сергея Королева. Именно благодаря его руководству была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета. Это он отправлял в космос первый искусственный спутник Земли, а также руководил первым полетом человека за пределы нашей планеты.

Однако не все знают, что до того, как стать во главе ракетной программы СССР, Королеву пришлось пережить репрессии, аресты и жестокие пытки в Гулаге, напоминает издание «OBOZREVATEL».

Жизнь выдающегося украинца началась в 1907 году на Житомирщине. Свою первую модель самолета он спроектировал в 17 лет. Получил высшее инженерное образование, проектировал самолеты.