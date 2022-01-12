За что отца космонавтики Сергея Королева мучили в лагерях?

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Сегодня, 12 января, исполняется 115 лет со дня рождения известного украинского ученого и авиаконструктора Сергея Королева. Именно благодаря его руководству была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета. Это он отправлял в космос первый искусственный спутник Земли, а также руководил первым полетом человека за пределы нашей планеты.

Однако не все знают, что до того, как стать во главе ракетной программы СССР, Королеву пришлось пережить репрессии, аресты и жестокие пытки в Гулаге, напоминает издание «OBOZREVATEL».

Жизнь выдающегося украинца началась в 1907 году на Житомирщине. Свою первую модель самолета он спроектировал в 17 лет. Получил высшее инженерное образование, проектировал самолеты.

Фото: Сергей Королев

Фото: Сергей Королев

В 1930 году он переболел тифом, из-за осложнений перенес трепанацию черепа и был признан инвалидом. Однако все же смог вернуться к любимому делу.

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В 1938 году королева репрессировали по лживому доносу конкурента. В застенках его пытали, сломали обе челюсти, а затем выслали на шахты Магадана.

Во время войны Королева перевели работать под руководством авиаконструктора Андрея Туполева. В июле 1944 года его амнистировали.

Королев любил Юрия Гагарина, как родного сына, и горевал, что не может улететь в космос вместо него из-за своего возраста.

При жизни имя гениального конструктора никто не знал – о нем говорили как о «К. Сергееве». Настоящую личность изобретателя раскрыли уже после его смерти.

Фото: Сергей Королев

Фото: Сергей Королев

Нобелевская премия 1957 года не досталась ученому именно из-за того, что СССР не назвал комитету его настоящего имени.

В 1962 году украинский космонавт Павел Попович в честь Королева исполнил в космосе любимую песню ученого — «Дивлюсь я на небо».

Королев умер в 1966 году во время операции на сердце – из-за давнего перелома челюсти ему не смогли правильно ввести дыхательную трубку.

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