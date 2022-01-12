Ученые рассказали о связи краски для волос и рака молочной железы

Использование перманентных красок и химических выпрямителей для волос может способствовать развитию рака молочной железы, со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале International Journal of Cancer.

Американские ученые из Национального института здоровья проанализировали данные 46 709 женщин, участвовавших в 2003-2009 годах в исследовании Sister Study, которое было направлено на выявление влияния окружающей среды и генов на вероятность развития рака молочной железы. У всех женщин, участвовавших в исследовании, одна из близких родственниц имела указанное онкозаболевание, сами же испытуемые на момент обследования были здоровы.

По данным, авторы исследования обнаружили, что женщины, регулярно использующие перманентную краску для волос в течение года, имели на 9% больше вероятность развития рака, чем те женщины, которые краской не пользовались. При этом в исследовании отмечается, что речь идет о постоянных красителях, содержащих вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены. Негативного воздействия средств временного изменения цвета волос выявлено не было.

«Ученые и раньше изучали возможную связь между использованием краски для волос и раком, но результаты были неоднозначными. В нашем исследовании мы однозначно видим риск развития рака молочной железы, связанный с использованием краски для волос, особенно у тех, кто часто ими пользуется», – приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Александры Уайт (Alexandra J. White).

Вторым открытием стала обнаруженная связь между раком молочной железы и применением химических выпрямителей для волос. Так, риск развития онкологического заболевания у тех, кто использовал данные средства каждые пять-восемь недель, был на 30% выше по сравнению с теми, кто никогда ими не пользовался.

Более частое использование красок для волос и химических выпрямителей дополнительно увеличивало риск развития рака молочной железы, подчеркивают авторы исследования. Ученые отмечают, что приведенные данные являются предварительными и не учитывают влияние других факторов.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!