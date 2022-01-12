В Украине началась новая волна коронавируса, – НАН

Очередная волна COVID-19 в Украине
Украина следует тенденциям Чехии, Румынии, Болгарии. В то же время в НАН объяснили, что сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения коронавируса в Украине из-за того, что начало новой волны пришлось на праздничные дни.
Внимание Заболеют все, даже вакцинированные, – главный инфекционист США об Омикроне
Динамика количества новых выявлений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости,
– говорится в сообщении
Ожидается рост выше, чем когда-либо прежде
Эксперты отмечают, что в последнее время количество положительных тестов выросло почти на 40% против минимума последних чисел декабря, кроме того, увеличиваются объемы тестирования и позитивность тестов.
По мнению ученых, учитывая данные о заразности штамма Омикрон и эпидемические тенденции ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей.
Средняя статистика заболеваемости
- по состоянию на сейчас средний показатель – около 4 540 человек в день;
- летальных исходов – 158 смертей в день;
- по прогнозам, в дальнейшем новых случаев будет 6 202.
Также в НАН напомнили, что вакцины предоставляют высокую защиту против госпитализации, и это не меняется даже на фоне распространения штамма Омикрон.
К слову, по прогнозу Минздрава, пик волны придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. То есть это будет длительная вспышка продолжительностью в несколько месяцев.