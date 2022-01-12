Крещение 19 января: что нужно знать про купание в проруби

Крещение Господне ежегодно отмечают 19 января. Праздник относится к списку двунадесятых в православной церкви (двенадцати важнейших праздников после Пасхи, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы).

История праздника идет от крещения в реке Иордан Иисуса Христа, которого окрестил Иоанн Креститель, передает Час Пик.

В этот день принято освящать воду и купаться в проруби, поскольку, как гласит поверье, вода на Крещение обладает целебными свойствами. Однако при этом стоит соблюдать определенные правила.

Как правильно погружаться в прорубь



За две недели до купаний нужно подготовить организм: обтираться холодной водой, принимать горячий душ, выходить на улицу в домашней одежде на короткое время (не больше 5 минут).

Кроме того, не стоит проводить крещенские купания в неподготовленных местах. Выбирайте людную и оборудованную прорубь с присутствием спасателей.

Медики советуют поесть за час до купания. Также в этот день категорически запрещено употребление алкоголя.

Стоит помнить, что купание в проруби противопоказано людям с определенными заболеваниями. Это воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты; недавние заболевания легких, перенесенная пневмония, астма; все заболевания сердечно-сосудистой системы; сахарный диабет; эпилепсия, травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит; заболевания мочеполовой системы; кожно-венерические заболевания.

Также категорически запрещено купаться беременным женщинам и детям до 7 лет. Не рекомендуется погружаться пожилым людям, поскольку это большой стресс для организма.