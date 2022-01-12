Сын Богдана Ступки с Полиной Логуновой срочно покинули Украину

Стало известно о том, что известный украинский актер Дмитрий Ступка уже практически полгода вместе с семьей проживает в Соединенных Штатах Америки. Они не исключают варианта, что останутся там навсегда.

Наследник известной украинской династии актеров Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой задержались в США дольше, чем это было прошлые разы. Женщина отметила, что это не спонтанное решение.

Семье очень нравится климат местный, и в Америке они черпают вдохновение, об этом сообщает издание «Сегодня».

«Мы очень любим Америку и хотели побыть здесь подольше, приятная погода и мы не любим снег. Плюс здесь можно найти много вдохновения по работе и пройти несколько мастер-классов» — рассказывает Полина Логунова.