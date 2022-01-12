Сын Богдана Ступки с Полиной Логуновой срочно покинули Украину

Стало известно о том, что известный украинский актер Дмитрий Ступка уже практически полгода вместе с семьей проживает в Соединенных Штатах Америки. Они не исключают варианта, что останутся там навсегда.
Наследник известной украинской династии актеров Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой задержались в США дольше, чем это было прошлые разы. Женщина отметила, что это не спонтанное решение.
Семье очень нравится климат местный, и в Америке они черпают вдохновение, об этом сообщает издание «Сегодня».
«Мы очень любим Америку и хотели побыть здесь подольше, приятная погода и мы не любим снег. Плюс здесь можно найти много вдохновения по работе и пройти несколько мастер-классов» — рассказывает Полина Логунова.
Поселились они все вместе в довольно уютном и спокойном районе, и более того, уже отдали дочь в детский сад. Четырехлетняя Богдана отлично говорит по-английски, поэтому никаких проблем с адаптацией не было.
При этом, жизнь там все же довольно суетная. Женщина вспомнила, как однажды ей едва ли удалось избежать лобового столкновения во время погони за преступником.
«Недавно мне в лоб чуть не въехал автомобиль преступника, за которым ехало несколько полицейских машин и вертолет. В последний момент я успела избежать столкновения, тот еще фильм! Мы также посетили несколько достопримечательностей и немного снимали видео для моего YouTube- канала» — продолжила рассказ женщина.
Работу ведут они удаленно в Украине, и пока что все удается. Но, все же, у них многое осталось в Украине, и есть примут решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Дмитрий вскоре приедет домой, ведь у него много сьемок, а Полина с ребенком переждет зиму, а там будет уже видно.
Напомним, что Дмитрий Ступка поднял белый флаг после скандала с Монро
Ранее сообщалось, что Дорофеева, Ступка, Дантес и Логунова вспомнили, кто их «отшил»
Также, Дмитрий Ступка, Тарас Цымбалюк или Станислав Боклан: украинкам предложили выбрать секс-символа кино
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
_