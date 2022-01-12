Камбоджийская крыса-герой, нашедшая более 100 послевоенных мин, скончалась

Камбоджийская крыса Магава, которая с помощью обоняния обнаружила более 100 наземных мин и взрывчаток в течение пятилетней карьеры, умерла в возрасте 8 лет, оставив в Юго-Восточной Азии немало спасенных жизней. Об этом сообщает Reuters.

Крыса-герой Магава — Reuters

Погибший в выходные Магава был самым успешным «HeroRAT» среди всех крыс международной благотворительной организации APOPO, использующей африканских гигантских крыс с мешками для обнаружения наземных мин и туберкулеза.

«Магава был здоров и провел большую часть прошлой недели, играя со своим обычным энтузиазмом, но ближе к выходным он начал замедлять темп, больше дремал и проявлял меньше интереса к еде», — говорится в заявлении некоммерческой организации.

Пострадавшая от десятилетий гражданской войны Камбоджа является страной с самым большим количеством скрытых наземных мин в мире на более чем 1000 квадратных километрах (386 квадратных миль) земли, все еще несущих угрозу.

Это одна из стран, где больше всего людей с ампутированными конечностями: более 40 000 человек потеряли конечности от взрывчатки.

Трое камбоджийцев, работающих над разминированием, погибли 10 января в граничащей с Таиландом провинции Преа Вихеар, что демонстрирует чрезвычайный риск.

Трое из группы самопомощи по разминированию Камбоджи погибли в результате взрывов противотанковых мин, а еще двое получили ранения, сказал Хен Ратана, генеральный директор Камбоджийского центра противоминной деятельности.

APOPO сказала, что вклад Магавы позволил общинам в Камбодже жить, работать и играть безопаснее.

«Каждое открытие, которое он совершил, уменьшало риск ранения или смерти для жителей Камбоджи», – сказал APOPO.

Африканская гигантская крыса с сумкой даже получила золотую медаль в 2020 году от Британского народного диспансера для больных животных за «спасительную храбрость и преданность долгу».

Магава, вышедший на пенсию в июне 2021 года, родился в Танзании и переехал в Сием Рип в Камбодже в 2016 году.

«Герой похоронен», — сказала организация АПОПО.

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