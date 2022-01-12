Льготы для домов с электроотоплением: украинцам предложили получить 50% скидки, с октября по апрель

Петиция Александра Стороженко, скриншо: president.gov.ua

Для того чтобы петиция получила официальное рассмотрение и ответ от главы государства, она должна собрать 25 тысяч подписей граждан.

Ранее сообщали, «Новостройка на дровах»: посреди Киева жители 16-ти этажного ЖК решили платить за тепло меньше, да и лес рядом.

Как сообщал Знай.ua, ПриватБанк списывает двойные платы с украинцев на Рождество, под «обстрел» попал и АТБ.

Знай.ua писал, ни денежку взять, ни коммуналку заплатить: в Нацбанке сообщили о закрытии банков по всей стране, календарь работы.

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