Льготы для домов с электроотоплением: украинцам предложили получить 50% скидки, с октября по апрель

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Для всех наших читателей, которые ждали новостей о субсидиях и льготах, появились важные новости. Пока в Министерстве социальной политики молчат, граждане берут инициативу в свои руки. Дело в том, что украинцы требуют восстановить льготный тариф для домов с электроотоплением (тариф «Электроотопление»).

Об этом стало известно благодаря новому обращению граждан на официальном портале украинского президента president.gov.ua в разделе для петиций.

Электроотопление, скриншот: YouTube

Электроотопление, скриншот: YouTube

«На очередном заседании 28.07.2021г. Кабинет министров Украины оставил фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Мы требуем внести соответствующие изменения обеспечения на законодательном уровне механизма реализации права на льготы населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности).

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А также проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), в размере 50% от стоимости электроэнергии за объем, потребленный до 3000 кВтч электроэнергии на месяц (включая) с 1 октября по 30 апреля.», — пишет автор петиции Александр Стороженко.

Петиция Александра Стороженко, скриншо: president.gov.ua

Петиция Александра Стороженко, скриншо: president.gov.ua

Петиция Александра Стороженко, скриншо: president.gov.ua

Петиция Александра Стороженко, скриншо: president.gov.ua

Для того чтобы петиция получила официальное рассмотрение и ответ от главы государства, она должна собрать 25 тысяч подписей граждан.

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