Льготы для домов с электроотоплением: украинцам предложили получить 50% скидки, с октября по апрель
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Для всех наших читателей, которые ждали новостей о субсидиях и льготах, появились важные новости. Пока в Министерстве социальной политики молчат, граждане берут инициативу в свои руки. Дело в том, что украинцы требуют восстановить льготный тариф для домов с электроотоплением (тариф «Электроотопление»).
Об этом стало известно благодаря новому обращению граждан на официальном портале украинского президента president.gov.ua в разделе для петиций.