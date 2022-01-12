Ученые уточнили причины возникновения депрессии у женщин

Ученые выяснили, что недостаток витамина D является лишь одним из факторов возникновения депрессии у женщин, а не главной причиной, как считалось раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Neuropharmacology.

Витамин D — целая группа важных соединений в человеческом организме, среди которых D3 (холекальциферол) содержится в мясе и жирной рыбе, а D2 (эргокальциферол) — в овощах, зелени и фруктах. Его главная роль в организме — обеспечивать всасывание кальция и фосфора в кишечнике. Также он важен для противовоспалительной и противоопухолевой защиты организма и выполняет множество иных функций. Недостаток витамина D приводит не только к проблемам с костями (например, всем известному рахиту), но и к психическим и психоневрологическим расстройствам.

Ученые из петербургского университета ИТМО совместно с коллегами из Италии и Великобритании проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и связи с ней недостатка витамина D.

Депрессия в современном мире стала очень распространенным аффективным расстройством. От него страдают примерно 840 миллионов человек, причем женщины подвержены болезни в 2 раза чаще мужчин. Это объясняется неустойчивостью гормонального фона, возникающей в определенные периоды жизни женщины: пубертат, беременность, время после родов и климакс.

Возрастные изменения и угасание функции яичников даются женщине особенно нелегко. Однако в связи со сложившейся экономической ситуацией и пенсионной реформой в России в этот период своей жизни она вынуждена продолжать работать. В совокупности такие условия приводят к полной разбалансировке нервной системы — именно поэтому у женщин во время климакса часто регистрируются явные психиатрические симптомы и аффективные расстройства депрессивного типа.

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