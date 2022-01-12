18-летняя студентка у косметолога пережила настоящий ад — в глазах гной и месяц слепоты: еще и 700 грн содрали

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Из старой доброй Англии, а точнее из города Ливерпуль пришли весьма тревожные новости, которые показывают, чем может закончиться попытка «навести красоту» у плохих мастеров. Дело в том, что 18-летняя студентка Жасмин, как бы сказать помягче… очень огорчилась после того, как проснулась частично слепой.

Вся проблема в том, что у юной особы началась аллергия на нарощенные ресницы. Сама аллергия «склеила» ее опухшие веки, которые на протяжении нескольких недель «линяли». В один момент девушка вообще осталась с лысыми веками.

Об этой истории детально пишет авторитетное британское издание DailyMail.

История Жасмин, фото: Instagram

История Жасмин, фото: Instagram

История Жасмин, фото: Instagram

История Жасмин, фото: Instagram

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История сложилась так — студентка Жасмин Дьюхерст сделала наращивание ресниц только во второй раз ровно месяц назад, 12 декабря, но утверждает, что косметолог не провел тест на пластырь. Через неделю после наращивания у 18-летней девушки началась ужасная аллергическая реакция на клей, из-за чего линия ее ресниц покрылась коркой.

История Жасмин, фото: Instagram

История Жасмин, фото: Instagram

Неудачное наращивание за 20 фунтов стерлингов (примерно 700 грн) также вырвало большую часть ее натуральных ресниц, оставив ее с «дырявой», почти «лысой» линией ресниц, на восстановление которой, как она опасается, могут уйти годы.

История Жасмин, фото: Instagram

История Жасмин, фото: Instagram

После своего болезненного опыта студентка, изучающая бизнес и маркетинг, теперь повышает осведомленность о важности патч-тестов, особенно для косметических процедур вокруг глаз, поскольку ее глаза остаются красными и опухшими даже через месяц.

У студентки был более «приятный» опыт наращивания ресниц годом ранее у другого косметолога, который применил пластырь у нее за ухом.

История Жасмин, фото: Instagram

История Жасмин, фото: Instagram

Она нашла нового мастера по наращиванию ресниц в Instagram по рекомендации знакомых и выбрала объемные ресницы в «русском» стиле, которые в то время предлагались за 20 фунтов стерлингов.

«Я взяла горячую соленую воду, чтобы попытаться смыть ее, но она была настолько твердой, что мне пришлось начать ее снимать, и она выдергивала еще больше ресниц», — рассказывает Жасмин.

Подросток посетила своего врача, когда на следующий день проснулась с закрытыми глазами, и ей прописали кремы, глазные капли и таблетки для борьбы с аллергической реакцией.

После того, как она сама удалила проблемные нарощенные ресницы, у нее остались «пустые» натуральные ресницы, а также воспаление глаз и век.

Жасмин сказала: «Когда я их сделала, я никогда не знала, что что-то подобное могло произойти. Я просто подумала, что худшее, что может случиться, это то, что они будут немного чесаться, но они были такими болезненными и опухшими, это было ужасно».

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