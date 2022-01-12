18-летняя студентка у косметолога пережила настоящий ад — в глазах гной и месяц слепоты: еще и 700 грн содрали

История Жасмин, фото: Instagram

Она нашла нового мастера по наращиванию ресниц в Instagram по рекомендации знакомых и выбрала объемные ресницы в «русском» стиле, которые в то время предлагались за 20 фунтов стерлингов.

«Я взяла горячую соленую воду, чтобы попытаться смыть ее, но она была настолько твердой, что мне пришлось начать ее снимать, и она выдергивала еще больше ресниц», — рассказывает Жасмин.

Подросток посетила своего врача, когда на следующий день проснулась с закрытыми глазами, и ей прописали кремы, глазные капли и таблетки для борьбы с аллергической реакцией.

После того, как она сама удалила проблемные нарощенные ресницы, у нее остались «пустые» натуральные ресницы, а также воспаление глаз и век.

Жасмин сказала: «Когда я их сделала, я никогда не знала, что что-то подобное могло произойти. Я просто подумала, что худшее, что может случиться, это то, что они будут немного чесаться, но они были такими болезненными и опухшими, это было ужасно».

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