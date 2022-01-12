18-летняя студентка у косметолога пережила настоящий ад — в глазах гной и месяц слепоты: еще и 700 грн содрали
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Из старой доброй Англии, а точнее из города Ливерпуль пришли весьма тревожные новости, которые показывают, чем может закончиться попытка «навести красоту» у плохих мастеров. Дело в том, что 18-летняя студентка Жасмин, как бы сказать помягче… очень огорчилась после того, как проснулась частично слепой.
Вся проблема в том, что у юной особы началась аллергия на нарощенные ресницы. Сама аллергия «склеила» ее опухшие веки, которые на протяжении нескольких недель «линяли». В один момент девушка вообще осталась с лысыми веками.
Об этой истории детально пишет авторитетное британское издание DailyMail.