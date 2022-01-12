Астероид в ширину километр пролетит мимо Земли на следующей неделе

Астероид шириной в километр (3451 фут) пролетит возле Земли 18 января. Об этом сообщает CNN.

Астероид у Земли — фото из открытых источников

Астероид пролетит в пределах 1,2 миллиона миль от нашей планеты, двигаясь со скоростью 47 344 мили в час, согласно данным Центра исследований объектов около Земли, отслеживающего потенциально опасные кометы и астероиды, которые могут столкнуться с нашей планетой.

По данным NASA, приближающийся астероид известен как 7482 (1994 PC1) и был открыт в 1994 году.

Никто не ожидает, что 7482 (1994 PC1) упадет на Землю, но, согласно прогнозам NASA, это самый близкий к Земле астероид за последние два столетия. Ожидается, что приближение состоится во вторник, 18 января, в 16:51 по ET.

Это не будет самый большой астероид, когда-либо пролетавший мимо Земли. Эта честь уже принадлежит астероиду 3122 Florence (1981 ET3), пролетевшему мимо Земли 1 сентября 2017 года. По оценкам, этот астероид имеет от 2,5 миль до 5,5 миль в ширину, и он снова приблизится к Земле 2 сентября 2057 года.

Хотя 7482 (1994 PC1) вряд ли будет виден невооруженным глазом, астрономы-любители с небольшим телескопом смогут заметить его, согласно данным сайта EarthSky.com.

В сентябре этого года космический корабль NASA намеренно врежется в астероид, чтобы изменить движение в космосе – тестируя технологию, разработанную для отражения удара астероида.

Известный как миссия DART или Тест двойного перенаправления астероидов, космический корабль нацелен на Диморфос, маленький спутник, вращающийся вокруг околоземного астероида Дидимоса.

Как сообщали ранее «Комментарии», по данным специалистов, рядом с нашей планетой пролетит астероид под названием YE15. Сообщается, что в момент максимального сближения между небесным телом и Землей будет расстояние в 7,4 миллиона километров.

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