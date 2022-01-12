Интересные факты о дельфинах — у самок обнаружили клитор

Биологи из американского Колледжа Маунт-Холиок выяснили, что самки дельфинов имеют такой же половой орган, как и женщины — клитор, который помогает им испытывать удовольствие во время секса. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на журнал Current Biology.

Дельфин — фото из открытых источников

В ходе исследования учеными был изучен клитор 11 самок дельфинов афалина, смерть которых наступила по естественным причинам. Специалисты обнаружили, что половой орган имеет эректальную ткань, имеющую способность наливаться кровью. Благодаря этому клитор млекопитающих может увеличиваться.

Проанализировав половые органы, биологи отметили, что кожа возле клитора тоньше, чем в местах, находящихся недалеко. Под кожей клитора самки дельфинов имеют множество нервных окончаний.

Ранее наблюдения исследователей помогли им сделать вывод, что дельфины занимаются сексом не только для размножения, они получают от процесса удовольствие. Ученые зафиксировали, что самки терли друг другу половые органы хвостами, мордой или ластами.

Напомним, что в дельфинарии Одессы дельфин укусил ребенка, который протянул руку к воде. Мальчика пришлось госпитализировать и наложить на кисть руки несколько швов. Вокруг инцидента разгорелся скандал, поскольку дирекция заведения обвинила родителей, что те недоглядели за ребенком. Некоторые горожане отмечали, что подобные случаи были и ранее.

Ранее в материале интернет-издания «Комментарии» сообщалось, что к 2030-м годам на планете может произойти самое массовое вымирание животных с периода, когда на Земле царили большие рептилии — динозавры. В ближайшие годы с лица земли могут исчезнуть почти миллион видов диких животных.

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