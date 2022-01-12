Александр Мусиенко рассказал, должны ли войска ОДКБ вмешиваться в дела в Казахстане

Военный эксперт Александр Мусиенко поразмышлял над тем, насколько законно со стороны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вводить войска на территорию Казахстана.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как рассказывает эксперт, военный контингент ОДКБ состоит примерно из 30 тысяч человек, кроме которых есть также миротворцы. «Войска ОДКБ могут защищать чей-то суверенитет, помогать отражать нападение извне, охранять границы, бороться с терроризмом», — объясняет он.

В то же время Александр Мусиенко указывает, что эти силы не предназначены для того, чтобы подавлять протесты или защищать власть. Чтобы не быть голословным, он ссылается на устав ОДКБ и договор о создании организации: нигде об этом речь не идет. К тому же, подчеркивает гость программы, в документах ОДКБ прописано определение терроризма и сегодняшние восстания в Казахстане под него отнюдь не подпадают.

Следовательно, он делает вывод, что применение миротворческих сил ОДКБ в Казахстане – это попытка легализации российского военного присутствия на территории других государств. «России нужна хоть какая-то легитимация своего вмешательства. Прежде все было иначе: требовалось согласовать ввод российских войск как миротворческих сил», — объясняет Александр Мусиенко. Итак, заключает эксперт, сейчас это все просто очень быстро оформляется решением ОДКБ.