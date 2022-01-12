«Ценники» некоторых коммунальных услуг могут вырасти на 70%, — журналистка Екатерина Котенкова

Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, какие изменения произойдут в сфере ЖКХ в новом 2022 году, а также сообщила о повышении тарифов.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Екатерина Котенкова рассказывает, что Министерство экономики подало консенсус-прогноз, согласно которому следует готовиться к повышению тарифов на электроэнергию, отопление и газ на 15-20%. «А вот по прогнозам экспертов «ценники» некоторых коммунальных услуг могут вырасти на 70%. Тарифы на электроэнергию вырастут после окончания отопительного сезона», — сообщает она. Журналистка ссылается на прогнозы экспертов и отмечает, что для бытовых потребителей подорожание произойдет в пределах 20-45%, а для бизнеса – 50-70%.

Дальше она подробнее рассказывает о подорожании газа: для потребителей его стоимость вырастет на 15-20%, кубометр будет стоить 9 грн, для теплокоммунэнерго – на 30-50% и составит максимум 8,5 грн за кубометр. Екатерина Котенкова убеждена, что нынешние цены продержатся еще до мая, а вот после все будет зависеть от ситуации на рынке.

В то же время она объясняет, что от газа зависят и тарифы на горячую воду и отопление, ведь он составляет до 80% в себестоимости этих коммунальных услуг. «По прогнозам экспертов, отопление и горячая вода повысятся в цене на 50-70%, в зависимости от региона», — сообщает журналистка. Цены на водоотвод и водоснабжение, говорит она, возрастут на 20-30%, а в целом квартплата – на 10%, если не учитывать капремонты.