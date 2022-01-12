«Ценники» некоторых коммунальных услуг могут вырасти на 70%, — журналистка Екатерина Котенкова

Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, какие изменения произойдут в сфере ЖКХ в новом 2022 году, а также сообщила о повышении тарифов.
Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.
Екатерина Котенкова рассказывает, что Министерство экономики подало консенсус-прогноз, согласно которому следует готовиться к повышению тарифов на электроэнергию, отопление и газ на 15-20%. «А вот по прогнозам экспертов «ценники» некоторых коммунальных услуг могут вырасти на 70%. Тарифы на электроэнергию вырастут после окончания отопительного сезона», — сообщает она. Журналистка ссылается на прогнозы экспертов и отмечает, что для бытовых потребителей подорожание произойдет в пределах 20-45%, а для бизнеса – 50-70%.
Дальше она подробнее рассказывает о подорожании газа: для потребителей его стоимость вырастет на 15-20%, кубометр будет стоить 9 грн, для теплокоммунэнерго – на 30-50% и составит максимум 8,5 грн за кубометр. Екатерина Котенкова убеждена, что нынешние цены продержатся еще до мая, а вот после все будет зависеть от ситуации на рынке.
В то же время она объясняет, что от газа зависят и тарифы на горячую воду и отопление, ведь он составляет до 80% в себестоимости этих коммунальных услуг. «По прогнозам экспертов, отопление и горячая вода повысятся в цене на 50-70%, в зависимости от региона», — сообщает журналистка. Цены на водоотвод и водоснабжение, говорит она, возрастут на 20-30%, а в целом квартплата – на 10%, если не учитывать капремонты.
Екатерина Котенкова ссылается на слова экспертов и сообщает, что решение о поднятии стоимости услуг по теплоснабжению уже принято, но воплотят его позже. Следовательно, заключает она, в таком случае государству придется увеличить и размер субсидии, но бюджет на 2022 год вряд ли справится. «Учитывая все эти цифры, многие украинцы станут еще более зависимы от государственной помощи», — подчеркивает журналистка.
Как сообщал Знай.ua, Котенкова рассказала о высоких ценах на услуги ЖКХ, в частности, водоснабжение.
Также Знай.ua писал о том, что Котенкова рассказала о значительном повышении штрафов в 2022 году.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
_