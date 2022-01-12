Главные глобальные риски ближайшего десятилетия

На сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликован доклад, в котором названы основные глобальные риски на ближайшее десятилетие.

Ураган. Иллюстрация: Pixabay

Как следует из доклада, аналитики ВЭФ считают, что в долгосрочной перспективе основным поводом для беспокойства будет являться неспособность мирового сообщества остановить климатические изменения, а также вызванные ими экстремальные погодные явления и сокращение биологического разнообразия.

В сопроводительной записке к докладу приводится оценка главного специалиста по рискам страховой группы Zurich Insurance Group. По мнению эксперта, неспособность принять необходимые меры в связи с климатическими изменениями может привести к тому, что мировой ВВП сократится на одну шестую.

Согласно данным материала, некоторые глобальные риски вышли на первый план за время пандемии коронавирусной инфекции. В докладе говорится, что больше остальных вырос риск социального расслоения. Угроза растущего социального разрыва является одним из главных рисков ближайшего десятилетия. Он уступает только рискам изменения климата и его последствиям.

В краткосрочной перспективе (ближайшие два года) к вышеуказанным опасениям еще добавляются риски, связанные с распространением инфекционных заболеваний, ухудшение ситуации с психическим здоровьем, а также проблемы с заработком.

Напомним, ранее портал «Комментарии» писал о том, что под картиной Боттичелли стоимостью 40 миллионов долларов обнаружена скрытая композиция. За основным слоем краски обнаружено изображение Мадонны с младенцем. Повторно найденная картина «Человек скорби» Сандро Боттичелли, которую планируется выставить на аукцион Sotheby’s 27 января – с гарантией в 40 миллионов долларов – еще не изучена в совершенстве, поскольку она находится в частных руках с 19 века.

Также сайт «Комментарии» информировал о том, что астероид шириной километр пролетит мимо Земли на следующей неделе. Астероид пролетит в пределах 1,2 миллиона миль от нашей планеты, двигаясь со скоростью 47 344 мили в час, согласно данным Центра исследований объектов около Земли, отслеживающего потенциально опасные кометы и астероиды, которые могут столкнуться с нашей планетой.

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