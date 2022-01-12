Врач объяснила, почему нельзя есть много мандаринов

Употребление мандаринов в большом количестве может негативно сказаться на работе кишечника, а в некоторых случаях вызвать аллергию, заявила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По словам специалиста, взрослому человеку достаточно съедать один-два мандарина в день, не нанося вред здоровью.

«Поедание мандаринов в большом количестве может сказываться на кишечнике в отрицательном ключе. Фруктовые кислоты, которые присутствуют в мандаринах, могут раздражать желудок и вызывать его гиперсекреторную активность, особенно в подростковом возрасте»

Она также отметила, что употребление маленькими детьми продуктов с большим содержанием сахара необходимо корректировать. «Не все полезное нужно есть килограммами», – предупредила Марина Аплетаева.

Кроме того, рекомендуется полностью отказаться от мандаринов, если их употребление вызывает аллергию.

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