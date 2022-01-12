Под картиной Боттичелли обнаружена скрытая композиция

Повторно найденная картина «Человек скорби» Сандро Боттичелли, которую планируется выставить на аукцион Sotheby’s 27 января – с гарантией в 40 миллионов долларов – еще не изучена в совершенстве, поскольку она находится в частных руках с 19 века. Об этом сообщает CNN.
Красный контур на перевернутом изображении картины изображает Мадонну с младенцем под ним — CNN
Но технический анализ, проведенный аукционным домом при подготовке к продаже, уже выявил одно неожиданное открытие: интригующее изображение Мадонны с младенцем, скрытое под слоями краски.
Крис Апостол, старший вице-президент и директор картин Старого Мастера на Sotheby’s в Нью-Йорке, который имел возможность исследовать картину, считает, что это заброшенная композиция «Мадонны нежности» (тип, происходящий от Греческих икон), на которых Мадонна тесно прижимает голову младенца Христа к своей, щека к щеке. Черты лица, в частности нос, глаза и смеющийся рот принадлежат младенцу Христу, и они хорошо заметны на инфракрасном изображении, если перевернуть картину.
Среди других заметных частей заброшенной композиции складки мантии с декоративной обвязкой вокруг плеча и части рукава, а также заметная детская рука.
Голова младенца Иисуса, предположил Апостол, «уникальна»: нет копии ни в каких зарисовках Боттичелли или в студийных работах.
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