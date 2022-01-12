Под картиной Боттичелли обнаружена скрытая композиция

Повторно найденная картина «Человек скорби» Сандро Боттичелли, которую планируется выставить на аукцион Sotheby’s 27 января – с гарантией в 40 миллионов долларов – еще не изучена в совершенстве, поскольку она находится в частных руках с 19 века. Об этом сообщает CNN.

Красный контур на перевернутом изображении картины изображает Мадонну с младенцем под ним — CNN

Но технический анализ, проведенный аукционным домом при подготовке к продаже, уже выявил одно неожиданное открытие: интригующее изображение Мадонны с младенцем, скрытое под слоями краски.

Крис Апостол, старший вице-президент и директор картин Старого Мастера на Sotheby’s в Нью-Йорке, который имел возможность исследовать картину, считает, что это заброшенная композиция «Мадонны нежности» (тип, происходящий от Греческих икон), на которых Мадонна тесно прижимает голову младенца Христа к своей, щека к щеке. Черты лица, в частности нос, глаза и смеющийся рот принадлежат младенцу Христу, и они хорошо заметны на инфракрасном изображении, если перевернуть картину.

Среди других заметных частей заброшенной композиции складки мантии с декоративной обвязкой вокруг плеча и части рукава, а также заметная детская рука.

Голова младенца Иисуса, предположил Апостол, «уникальна»: нет копии ни в каких зарисовках Боттичелли или в студийных работах.

Как сообщали ранее «Комментарии», картины из Национальной Лондонской галереи дали просканировать искусственному интеллекту и компьютер показал удивительные результаты. Одну из картин, которую приписывали кисти известного художника Питера Пауля Рубенса, искусственный интеллект назвал не подлинной. Проверяла картины Рубенса швейцарская компания Art Recognition. Картину «Самсон и Далила» нейросеть сравнила со 148 другими картинами художника.

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