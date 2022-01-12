Провал «Матрица-4. Воскрешение»: постаревшая Кэрри-Энн Мосс, неловкий Киану Ривз и похороны Морфеуса

Компания Watner Brothers недавно заявила о том, о чем и так догадывались большинство фанатов «Матрицы» и режиссеров Голливуда: 4 часть с треском провалилась в прокате, хотя так много было надежд на продолжение этой трилогии.

Мы решили разобраться, что же стало причиной такой неудачи по мнению зрителей? Проанализировав множество отзывов и комментарии в сети, можно с уверенностью выделить несколько основных ошибок, которых, очевидно не заметила Вачовски:

1. Возраст Нео и Тринити