Провал «Матрица-4. Воскрешение»: постаревшая Кэрри-Энн Мосс, неловкий Киану Ривз и похороны Морфеуса

Компания Watner Brothers недавно заявила о том, о чем и так догадывались большинство фанатов «Матрицы» и режиссеров Голливуда: 4 часть с треском провалилась в прокате, хотя так много было надежд на продолжение этой трилогии.
Мы решили разобраться, что же стало причиной такой неудачи по мнению зрителей? Проанализировав множество отзывов и комментарии в сети, можно с уверенностью выделить несколько основных ошибок, которых, очевидно не заметила Вачовски:
1. Возраст Нео и Тринити
Матрица 4, скриншот с видео
Это могло поистине стать первой «фишкой» 4 части. В некоторых моментах так и случилось: очень трогательной вышла их встреча в кафе — украдкой и в тайне от нового мужа героини. Могло сыграть и то, что избранник Тринити целиком и полностью — человек системы и именно он тянет ее вниз. Но режиссер почему-то показала мужчину крайне пассивным. Про таких критики говорят «ни риба ни мясо». Морщинки на лицах героев действительно умиляют, а седина, появившаяся на мятежных головах якобы напоминает: мы все не вечны, мы все стареем и нужно успеть совершить задуманное, пока не поздно. Только и тут внешность героев резко поддалась критике — Киану не понравился публике своим характером (его персонаж также избирает в самом начале очень шаткую позицию), а Тринити и вовсе местами напоминает «бабушку». Но имеем ли мы право критиковать их облик? Вопрос риторический.
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Матрица, фото: Entertainment
2. Куда вы дели Морфеуса?
Появление легендарного человека, дающего Нео синюю и красную таблетки тоже было очень ожидаемым фанатами. Но актера заменили и стремительно поменялась вся концепция. Следует отдать ему должное — своего предшественника он не старался копировать, а подошёл к роли переосмыслено. Едкие шутки в адрес Избранного постоянно сопровождают главного «подстрекателя» — чего стоит его появление в туалете, в костюме, похожем на маскарадный. А как ещё можно напомнить Нео, что именно он спас Зеон и сейчас нельзя опускать руки, зависая в прокате дешёвых игр? Тем не менее, несмотря на все удачные моменты, «старого» Морфеуса очень уж не хватало.
Морфеус, фото: скриншот из видео
3. Слишком много экшена, но мало сути.
И третий, самый большой кризис, убивший «Матрицу» почти целиком — ставка на «картинку». Если в первой части крутейшие трюки Нео работали безотказно и все восхищались его мастерством, то в продолжении трилогии оказалось добавили слишком много перестрелок и погони. Если хотя бы 20% из этого заменить ёмким диалогом между главными персонажами, или добавить больше ситуаций из их прошлого, как отсылки к предыдущим частям, этот фильм взорвал бы все кинотеатры.
Матрица 4, скриншот с видео
Следует отметить, что любое мнение все равно субъективно — даже мировых критиков. Будет ли выпущена 5 часть «Матрицы»? Пока Вачовски молчит об этом, но кто знает, возможно режиссер захочет ещё раз повторить попытку грандиозного возвращения на экраны и ей это удастся?
Сестры Вачовски, фото: свободный источник
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