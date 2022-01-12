Медики назвали солодкий продукт для профілактики онкологічних хвороб

Про дивовижну властивість темного шоколаду знижувати ризик розвитку раку кишечника повідомила група корейських вчених з Сеульського національного університету, Корейського інституту харчових досліджень і Національного університету Чунгнам. Подробицями результатів дослідження поділилося видання Journal of Nutritional Biochemistry (Журнал харчової біохімії).





Ці дані були отримані дослідниками під час проведення чергової наукової роботи, присвяченої вивченню складових компонентів темного шоколаду. Для проведення експерименту були запрошені 48 добровольців різної статі, вік яких склав 20-30 років. Половині учасників протягом трьох тижнів було запропоновано щодня з’їдати 30 г 85 % темного шоколаду. Другій групі учасників була запропонована така ж кількість солодких ласощів, але з меншим вмістом какао — 70 %.

Підбивання підсумків дослідження показало не лише поліпшення настрою у учасників з першої групи, але й більш різноманітний склад мікрофлори кишківника. Зміна мікробіома кишківника у даному разі відбулася завдяки досить великій кількості пребіотиків, що містяться у темному шоколаді, які, покращуючи роботу кишківника, знижують ризик розвитку злоякісних утворень у цьому органі.

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