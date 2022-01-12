Ученые заявили о начале новой волны коронавируса в Украине

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В Украине начинается новая волна заболеваемости коронавирусом.

«Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и позитивность тестов», — отмечают в НАН.

Ученые отмечают, что Украина в целом следует тенденциям стран Восточной Европы с небольшой задержкой во времени. Но поскольку начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно спрогнозировать скорость распространения эпидемии.

В то же время, согласно данным о заразности штамма «Омикрон» и эпидемическим тенденциям ряда стран, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. На динамику заболеваемости, в частности, может повлиять и открытие школ после каникул.

«Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4 540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности». Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. НАН.

Ученые добавляют, что вакцины обеспечивают высокую защиту против госпитализации во всех возрастных категориях.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что очередной всплеск коронавирусной болезни в Украине ожидается в конце января с пиком на февраль, он продлится до апреля. По его словам, продолжительность и размах новой волны будут зависеть от эффективности противоэпидемических мер и от количества людей, которые вакцинируются и получат бустерную дозу.

Источник: www.depo.ua