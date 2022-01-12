106-летняя бабушка поделилась секретом долгой жизни

На прошлой неделе Дороти Недд исполнилось 106 лет, секрет ее невероятно долгой жизни, по-видимому, в том, чтобы каждое воскресенье ходить в церковь и есть Биг-Мак по дороге домой.

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106-летняя прапрабабушка обязана своей долгой жизни двум вещам: ее непоколебимая религиозная вера и регулярная поставка Биг-маков McDonald’s.

Дороти Недд из Южной Филадельфии в Пенсильвании в пятницу исполнилось 106 лет.

Она все еще в прекрасной форме, хотя в эти дни с Дороти живет внучка Зулема, чтобы она следила за вещами.

Зулема сказал журналистам, что христианство и Макдональдс долгое время были опорой жизни Дороти.

Биг-мак

«Бабушка всегда водила меня в церковь», — сказала Зулема журналистам. «А потом после церкви мы иногда ходили в Макдональдс, и моя бабушка покупала Биг Мак. Она покупала Биг Маки долгое время».

Дороти всегда нравилось, когда ее семья была рядом с ней, с девятью правнуками, но, к сожалению, она не могла видеть их так много за последние пару лет.

«Наша семья приходила каждую пятницу, пока не разразилась пандемия, — говорит Зулема. — Мы больше этим не занимаемся, так что это просто FaceTime».

Тем не менее, Дороти все еще живет своей лучшей жизнью. «Я чувствую себя хорошо», — сказала Дороти FOX 29 News, сказав, что единственное, чего она хотела на свой день рождения, — это немного больше «сладкой жизни».

Дороти

Кажется, немногое из того, что вам нравится, является ключом к долгой жизни. В 2021 году 105-летняя Люсия ДеКлерк рассказала New York Times, что ее секрет — изюм, пропитанный джином.

Лючия сказала, что большую часть своей жизни каждое утро съедала девять пропитанных джином золотых изюмин.

«Наполните банку», — объяснила она. «Девять изюминок в день после того, как он постоит девять дней». Она добавила, что сохранила свои зубы здоровыми, чистя их пищевой содой каждый день, и ей было 99 лет, когда ей понадобилась первая пломба.