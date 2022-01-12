Врач рассказал, как правильно «подготовиться» к старости

Директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев назвал три главных правила для «подготовки» к старости.

Так, врач полагает, что ключевыми правилами для пожилого человека должны стать сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры.

«В первую очередь необходимо думать о своем здоровье, поскольку это основа нашей функциональности»

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