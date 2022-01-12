Щедрый вечер: что обязательно должно быть на столе на Маланку, гадания и строгие запреты на 13 и 14 января

В канун Старого Нового года, который также называют Васильев день, в Украине отмечается Щедрый вечер или Маланка. Этот день имеет много традиций, одна из который — щедрый праздничный стол с разнообразными блюдами.

В канун Старого Нового года, 13 января, в Украине традиционно отмечают Щедрый вечер, или как его называют в народе – праздник Маланки. Щедрым он называется благодаря главному блюду новогоднего стола – щедрой кути. Наши предки считали, что щедрый новогодний стол обеспечит им изобилие и благополучие на весь год. Также существуют строгие запреты на праздник Маланки и Васильев день, сообщает Час Пик.

В канун Старого Нового года, 13 января, по давней народной традиции празднуют Щедрый вечер. По христианскому календарю — Маланка, в этот день почитают преподобную Маланию Римлянку. На 14 января приходится Васильев день — в честь святого Василия Великого — покровителя земледелия, философа и богослова.

Щедрый вечер — веселый украинский праздник с обрядами, развлечениями, скоромной пищей: богатой кутьей на смальце, колбасами, пирогами, варениками, блинами, жареными на сале и т.п. А еще выпекают два специальных хлеба «Маланка» и «Василий».

Еда в этот вечер играет важную роль, считается, что от разнообразия стола будет зависеть, насколько щедрым будет весь год. Именно поэтому праздничное меню должно иметь много сытных блюд.

Традиционно на Маланку к праздничному ужину начинают готовиться еще утром. Приготовление начинается с варки щедрой кути.

В отличие от кути, которую готовят на Сочельник и накануне Крещения, щедрая кутя не должна быть постной, так что к ней можно спокойно добавлять жирные сливки, смалец и другие скоромные ингредиенты.

В Украине на новогодний стол обычно подают пироги, вареники, колбасы, блины. Важно помнить, что вся еда должна быть очень сытной. Готовить рыбу на Маланку не желательно, поверья гласят, что, если на столе есть рыба, счастье и богатство «уплывут».

На столе обязательно должно быть блюдо из свинины. В древности наши предки запекали поросенка в качестве пожертвования Василию, покровителю этих животных, за что он даровал им достаток и благополучие на весь год. Сегодня же в Украине из свинины традиционно готовят холодец, кровянку, колбасы, сало и т.д.

Ночь на Старый Новый год в народе считалась временем разгула нечистой силы.

На Щедрый вечер, в ночь под Старый Новый год, почти по всей Украине традиционно ходили группы ряженых, которые щедровали и отгоняли нечисть песнями. По традиции, начинать щедрование нужно после захода Солнца.

Запреты



Считается, что если в первый день Старого Нового года в дом первой войдет женщина — быть беде. Нельзя 14 января пускать женщину первой в дом.

Первым в дом должен войти мужчина, поэтому посевать ходят только мальчики. На Васильев день в дом первым войдет мужчина — весь год будет удачным.

Считалось, что в этот день не следует произносить слово «тринадцать», а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Также издавна люди считали, что в этот день не стоит выносить мусор — счастье из дома вынесешь.

Нельзя ссориться и ругаться, нельзя обижаться и быть злопамятным.

Нельзя быть в темной, старой или грязной одежде. Если испачкать праздничную одежду — в наступающем году могут возникнуть проблемы.

Читайте также об истории и приметах популярного праздника Старый Новый год, который не является официальным, но его празднуют не только в странах бывшего СССР, но и в других зарубежных странах.

Гадания на Маланку



На Маланку украинцы не только вкусно едят, но и проводят давние новогодние обряды — гадают и щедруют.

Как правило, гаданиями занимаются молодые девушки, чтобы узнать, с кем в будущем им суждено провести свою жизнь. В разных регионах Украины девушки гадают по-своему.

Несколько примеров: