Ученые выяснили, что появление рака зависит от употребления алкоголя

Анализ информации о здоровье более чем 63 тысяч пациентов больниц Японии, сбор которой осуществлялся с 2005 по 2016 годы, позволил установить, что риск появления рака практически напрямую связан с уровнем потребления алкоголя, пишет со ссылкой на издание Cancer.

По данным Cancer, кроме данных о поле, возрасте, дате и сроках госпитализации ученые также учитывали результаты опроса о том, сколько алкоголя в день выпивали участники исследования.

При проведении анализа исследователи пользовались стандартной мерой алкоголя – юнитом, равным 23 граммам этанола, отмечает издание. Примерно столько содержится в 180 миллилитрах саке или вина, 500 миллилитрах пива или 60 миллилитрах виски.

Вскоре ученые установили следующую зависимость: чем больше пациент пил, тем больше была вероятность возникновения онкологического заболевания. В то же время почти нулевая вероятность была у пациентов, которые в течение 10 лет вообще не употребляли алкоголь. Примерно на 5% вероятность появления рака увеличивал один юнит в день в течение 10 лет или два юнита в течение пяти лет, уточняет Cancer.

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