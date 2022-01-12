Ученые предупредили о «редком риске кровотечения» от вакцины Johnson & Johnson, – документ

Какие реакции обнаружили
Эксперты сообщили, что симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда – чрезмерное кровотечение.
Внимание Бустеры не помогут: в ВОЗ призвали создать новые COVID-вакцины
Отчеты о побочных явлениях после использования вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации,
– говорится в сообщении Управления.
Информационный бюллетень о внесенных изменениях возможных реакций на вакцину подтвердил подобные предупреждения других регуляторных органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.
Воздействие вакцин на систему кровообращения
- Вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca предварительно связывали с другой очень редкой комбинацией свертывания крови и низким уровнем тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.
- В апреле Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало включить образование тромбов в список побочных эффектов вакцины Janssen производства Johnson & Johnson.
- 13 апреля регулятор США рекомендовал приостановить использование вакцины из-за того, что она может приводить к тромбозу. После этого Johnson&Johnson отложила применение своей вакцины в Европе.
- Для вакцины Johnson & Johnson нет утвержденной бустерной или третьей дозы. Однако 5 октября компания попросила FDA разрешить бустеры для людей, получивших ее одноразовую вакцину.
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