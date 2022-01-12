Новое меню в украинских школах

В Украине на финишную прямую вышла реформа питания в украинских школах. С 10 января школьники в своих тарелках увидели новые блюда. Меню составлял популярный в стране кулинар Евгений Клопотенко. В его концепции была заложена философия здорового питания из тех продуктов, которые могут себе позволить закупить школы – это меньше хлеба, соли, сахара, но больше овощей, фруктов, мяса. Однако в соцсетях родители возмущены блюдами, которые подают их детям на этой неделе — не все школьники хотят есть эти блюда. На скандал уже отреагировал Клопотенко, опубликовав свою позицию в соцсетях, передает портал «Комментарии».

Евгений Клопотенко. Фото с его личного сайта

Скандал начался с Facebook. В группе «Батьки SOS» пользователи начали публиковать фотографии тех блюд, которые подают в школах с 10 января. Родители начали жаловаться, что блюда не вкусные, не эстетические и в разных школах имеют разный внешний вид.

На жалобы отреагировал автор меню для школ Евгений Клопотенко. Он отметил, что скоро проведет обучение для работников столовых, потому что действительно не все повара умеют готовить то, что он предлагает.

«Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это не корректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это значит, что количество соли и сахара должны уменьшать постепенно. Если в вашей школе объявили, что там теперь составляют меню за Евгением Клопотенко, то вы можете посмотреть, какие блюда я разработал, как они выглядят и проверить, похоже ли оно на еду в вашей школе. Если есть несоответствия, то это нарушение», — написал Клопотенко в Facebook.

Также Клопотенко добавил, что если на нарушение норм не реагирует администрация заведения, то родители вправе обратиться в Государственную службу по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защиты прав потребителей. Для этого они создали специального чат-бота в Telegram: @derzhspozhivsluzhba_bot





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