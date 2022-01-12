Настя Каменских показала Потапа в уязвимом положении

Напомним, Дзидзьо «приставал» к Насте Каменских на шоу «Маска»? Михаил Хома рассказал, зачем жена Потапа сунула ему руки под шубу.

Как сообщал Знай.ua, Дзидзьо разозлился не на шутку из-за женщины, Данилко запаниковал рядом с ним: «Дайте бинокль, ничего не вижу»

Также портал Знай.ua писал, что Оля Полякова впервые рассказала, как над ней поиздевался известный продюсер: «Дупло пришло петь».Оля Полякова и Маша Ефросинина недавно презентовали на YouTube новый совместный проект — «Взрослые девочки».

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