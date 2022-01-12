Настя Каменских показала Потапа в уязвимом положении

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Настя Каменских засняла храпящего Потапа. Соответствующее видео появилось на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально сменила образ и похудела, чем и хвастается на своей странице в Instagram. На данный момент на ее соцсеть подписано 5,3 миллиона человек, которые активно следят за подробностями ее творчества и личной жизни. Иногда она общается с ними в формате сториз.

Настя Каменских, фото с Instagram

Настя Каменских, фото с Instagram

На рождественские праздники украинская исполнительница уехала в Мексику и постит интересные фотографии оттуда. 11 января девушка опубликовала фотографию храпящего Потапа. Супруга добавила звук «Бонго ча ча ча» певицы Екатерины Валенте.

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«Мой любимый храпунцель @realpotap 🤣😂🥰», — подписала она данный пост.

Фолловеры разделились во мнениях. Кто-то отнесся с юмором, а кто-то выразил недоумение относительно действий украинской певицы.

«По шапке не получила?😂»; «Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать???»; «Да ладно, очень даже музыкально храпит, талантливо😄», — сообщают они.

Напомним, Дзидзьо «приставал» к Насте Каменских на шоу «Маска»? Михаил Хома рассказал, зачем жена Потапа сунула ему руки под шубу.

Как сообщал Знай.ua, Дзидзьо разозлился не на шутку из-за женщины, Данилко запаниковал рядом с ним: «Дайте бинокль, ничего не вижу»

Также портал Знай.ua писал, что Оля Полякова впервые рассказала, как над ней поиздевался известный продюсер: «Дупло пришло петь».Оля Полякова и Маша Ефросинина недавно презентовали на YouTube новый совместный проект — «Взрослые девочки».

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