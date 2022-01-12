Настя Каменских показала Потапа в уязвимом положении
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Настя Каменских засняла храпящего Потапа. Соответствующее видео появилось на ее официальной странице в социальной сети.
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально сменила образ и похудела, чем и хвастается на своей странице в Instagram. На данный момент на ее соцсеть подписано 5,3 миллиона человек, которые активно следят за подробностями ее творчества и личной жизни. Иногда она общается с ними в формате сториз.