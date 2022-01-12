Старый Новый год: как правильно встретить праздник и чего делать не стоит, чтобы весь год был удачным

Приближается Старый Новый год. Этот праздник отмечают не только в странах бывшего СССР, но и в зарубежных. И хотя празднование Старого Нового года не является официальным, этой традиции придерживаются многие.

Старый Новый год — необычный праздник, который существует только в постсоветском пространстве. Многие даже не подозревают, что два новых года есть в некоторых кантонах Швейцарии, в Греции, Сербии, Черногории, Македонии и Румынии. Для тех жителей Англии, которые придерживаются православия, 14 января также праздник, сообщает Час Пик.

История



Старый новый год — новый год по юлианскому календарю. Он был в силе в странах Европы до самого конца XVI века. Папа Римский Григорий XIII ввел новый способ летоисчисления григорианский в 1582 году. К концу XVII века григорианский календарь применяли почти во всех странах Европы.

Россия взяла на вооружение григорианский календарь в 1918 году, после революции. Вследствие этого в СССР, и в странах постсоветского пространства появился неофициальный праздник — Новый год по старому стилю и появилась традиция встречать два Новых года.

Старый Новый год встречают в ночь на 14 января.

В народном календаре восточных славян в канун Старого Нового года, 13 января, празднуют Щедрый вечер. По христианскому календарю Маланка, в этот день почитают преподобную Маланию Римлянку.

В народном календаре славян на 14 января приходится Васильев день. Название дня происходит от имени святого Василия Великого. У восточных славян в этот день было принято ходить по домам посевать.

Приметы



Народные приметы



Старый Новый год никогда не отмечался официально, а все приметы, которые ему приписывают, связаны с другими праздниками, выпадающими на ту же дату.

Ночь на Старый Новый год в народе считалась временем разгула нечистой силы. После заката солнца молодежь ходила по домам, отгоняя нечисть песнями. Хозяева вознаграждали их сладостями и пирогами.

В народе считали, что деньги в этот день давать нельзя — с ними можно передать благополучие, которое царит в доме.

Считается, что в первый день Старого Нового года первым в дом должен войти мужчина, поэтому посевать ходят только мальчики. На Васильев день в дом первым войдет мужчина — весь год будет удачным, если женщина — быть беде.

Считалось, что в этот день не нужно говорить слово «тринадцать» и давать деньги в долг весь год в долгах проведешь.

14 января нельзя пересчитывать мелкие монеты — целый год будешь слезы проливать, также не стоит выносить мусор — счастье из дома вынесешь.

В этот день нельзя ссориться и ругаться, нельзя обижаться и быть злопамятным.

В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде. Если Старый Новый год встретить в новой и нарядной одежде — весь год будете в обновках.

Если испачкать праздничную одежду — в наступающем году могут возникнуть финансовые и личные проблемы.

Если 13 января, на Маланку, послать сватов больше шансов получить согласие от девушки. Если дать согласие на брак в Старый Новый год — семейная жизнь будет счастливой.

Наши предки верили, что ребенок, рожденный в Васильев день, будет счастливым и здоровым всю жизнь.

Народные приметы о погоде



На Старый Новый год хорошая погода — год будет урожайным.

Выпал снег — жди позднюю весну и снежную зиму.

За окном ясно и мороз — будет теплое лето с хорошим урожаем.

Тепло и снег тает — лето будет дождливым.

Иней обильно покрывает деревья — будет урожай зерновых и хороший медосбор.

Какой первый день в Новом году — такой и год будет.

Дует сильный ветер — лето будет сухое и жаркое. Южный ветер — жаркое и продолжительное лето, северный — урожай орехов, восточный — изобилие фруктов, западный — изобилие рыбы и молока.

Конечно, можно считать, что народные приметы это пустые домыслы, но… Как встретишь Новый год — так его и проведешь, а потому важно в этот праздник веселиться, радоваться и сидеть за богато накрытым столом с близкими людьми.