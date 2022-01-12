В чем кроется коварство и опасность микроинфаркта

Такого диагноза, как «микроинфаркт», – нет. Это разговорный термин, и придумали его пациенты, а врачи используют именно для того, чтобы последние их поняли. Медики под этим понятием подразумевают чаще всего мелкоочаговый инфаркт миокарда. Но это не отменяет того факта, что в миокарде произошла катастрофа, а значит, и лечение необходимо.

Хотя признаки заболевания сходны с инфарктом более обширным, но нередко люди могут принять все это за обычную простуду или другое недомогание. Но мере приближения приступа, который обычно длится в течение сорока минут – часа, человек испытывает дискомфорт в области груди, слабость, ломоту в костях, повышение температуры.

Коварство заключается еще и в том, что, например, у женщин симптомы бывают настолько невыразительными, что диагноз ставят уже постфактум, когда возникают более тяжелые сердечно-сосудистые заболевания.

Опасность микроинфаркта в том, что эта болезнь зачастую в короткий срок может привести к развитию ряда серьезных осложнений.

Лечение мелкоочагового инфаркта миокарда ничем не отличается от инфаркта миокарда с крупными очагами. И проходит только в условиях стационара под постоянным наблюдением врача.

Но, как и при любой другой болезни, очень важна правильная реабилитация после лечения. Кроме того, насколько это возможно, необходимо избегать стрессов. Нужны положительные эмоции.

Ну и, конечно же, питание должно быть сбалансированным. Из рациона следует исключить жареное, соленое, копченое, жирное.

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