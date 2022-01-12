Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя

Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food.

Длительное употребление алкоголя является одной из основных причин хронических заболеваний печени, таких как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак печени.

Китайские ученые во главе с Юхуа Ваном (Yuhua Wang) из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в ходе экспериментов на мышах установили, что лактобактерии Lactobacillus rhamnosus способны восстанавливать повреждения печени, связанные с длительным потреблением алкоголя.

Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир, ряженка, простокваша, творог, сметана, сыры мягких сортов. Они также входят в состав пробиотиков, регулирующих состав кишечной микробиоты и повышающих иммунитет. Самый распространенный штамм лактобактерий, используемых в пробиотиках, — Lactobacillus rhamnosus.

В своих предыдущих исследованиях авторы установили, что L. rhamnosus усиливают барьерную функцию кишечника, улучшают иммунную систему его слизистой оболочки и липидный обмен в печени путем регулирования экспрессии сигнального фактора в кишечнике и печени. Теперь они решили выяснить, помогут ли лактобактерии восстановить алкогольные повреждения печени.

В исследовании мыши потребляли алкоголь в течение восьми недель и в течение последних двух недель получали гранулы L. rhamnosus (LGG) в различных дозах (низкой, средней и высокой) вместе с диетой с высоким содержанием жиров.

Гранулы LGG состояли из крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы, мальтозы и ферментированной жидкости L. rhamnosus, составлявшей 30-50 процентов от общего веса гранул.

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