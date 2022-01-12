В Украине начинается новая волна коронавируса

В Украине стремительно увеличивается количество новых кейсов заболевания коронавирусом. Если сравнить с количеством подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в конце декабря и сейчас, то рост произошел примерно на 40%. Об этом сообщает портал «Комментарии», ссылаясь на данные ученых Национальной академии наук Украины в Facebook.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество смертей составляет – 158 в день в среднем за последнюю неделю. Опять же, если сравнить с последними неделями декабря, то количество летальных случаев выросло чуть больше, чем на 3%.

В Национальной академии наук Украины считают, что Украина идет по пути большинства стран Восточной Европы, но с небольшой разницей во времени. Если новая волна коронавируса началась в восточноевропейских странах недели 3 назад, то Украину она накрывает только сейчас.

Медики заявляют, что не могут дать точный прогноз, как быстро в Украине будет увеличиваться число заболевших. При этом, если брать во внимание данные, которые есть в других странах, то рост произойдет очень стремительно, ведь новый штамм «Омикрон» характеризируется большой заразностью и скоростью распространения. К тому же вирус продолжает мутировать.

Росту эпидемических показателей будет способствовать то, что на праздники было очень много гуляний, когда большие количества людей сосредотачивались в одном месте, много было людей в закрытых помещениях. Также к росту заболеваемости приведет открытие школ после каникул.

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