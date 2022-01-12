Ученые рассказали, что угрожает любителям вздремнуть днем

Люди, которые любят поспать днем или же более девяти часов ночью, повышают риск возникновения инсульта. Таким выводом поделились китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане, следует из пресс-релиза EurekAlert!.

К эксперименту, продлившемуся шесть лет, как отмечается, присоединились 31,7 тысячи человек, у которых до этого не было инсультов и других проблем со здоровьем.

«Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24% – спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки», – отмечается в пресс-релизе.

В материале уточняется, что у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.

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