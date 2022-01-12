Эксперты рассказали, чем опасно переутомление на работе

Переутомление на работе способствует развитию заболеваний органов зрения, эндокринной, а также сердечно-сосудистой систем – к такому выводу пришли эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

В ходе проведенного исследования, в котором приняли участие 1,7 тысячи человек, было установлено, что около половины женщин и трети мужчин, чувствующих усталость на работе более 24 часов в неделю, рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем.

При этом основной причиной утомляемости становится напряженность работы. Кроме того, на переутомление влияют такие факторы, как эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью, зрительное и умственное внимание. По итогам исследования выяснилось, что сотрудники с показателем «сильной» усталости болеют в среднем 24,9 дня в году.

Высокий риск профессионального утомления, наблюдается у врачей, медсестер, учителей, а также офисных работников.

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