Ученые выяснили, как поиск смысла жизни отражается на здоровье

Исследование американских ученых выявило, что физические и когнитивные способности людей, ответивших для себя на вопрос, зачем они живут, выше, чем у тех, кто до сил пор ищет смысл жизни. К тому же они меньше болеют. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Psychiatry.

Исследование, проведенное учеными Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего, показало, что наличие смысла в жизни улучшает физическое и психическое здоровье, в то время как сам процесс поиска смысла связан с переживаниями и ухудшением здоровья.

«Когда люди находят смысл своей жизни, они становятся более спокойными и довольными, а когда у них нет цели в жизни и они ее безуспешно ищут, они переживают гораздо больший стресс, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Дилипа Джеста (Dilip V. Jeste), доктора медицинских наук, заслуженного профессора психиатрии и нейронаук в

Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего. — Многие думают о цели в жизни с философской точки зрения, но понимание смысла связано с улучшением здоровья, хорошим самочувствием и долголетием. Те, у кого есть смысл в жизни, счастливее и здоровее, чем те, у кого его нет».

Исходными данными для исследования послужили результаты проводившихся в течение трех лет перекрестных опросов среди 1042 жителей округа Сан-Диего (штат Калифорния) в возрасте от 21 до 100 лет. Состояние поиска смысла описывалось словами «Я ищу цель или миссию для своей жизни», а состояние, когда смысл найден, — «Я нашел удовлетворяющую меня жизнь».

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