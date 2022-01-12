Ученые нашли гены, управляющие аппетитом

Ученые выяснили, что гены митохондриальной ДНК определяют не только предрасположенность к некоторым заболеваниям, но и позволяют управлять пищевым поведением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Многие из характеристик, которые делают людей такими разными, часто являются отражением небольших различий в ДНК. И речь идет не только о внешних признаках, но и о таких индивидуальных особенностях каждого человека, как продолжительность сна, аппетит, физическая выносливость и другие. Это касается и предрасположенности к определенным заболеваниям.

Но для того чтобы уверенно говорить, какие изменения в генотипе приводят к конкретным изменениям во внешних проявлениях — в фенотипе — ученые должны построить так называемые генетические справочные панели.

Стандартизированная генетическая справочная панель пока существует только для плодовой мушки Drosophila melanogaster. Справочная панель дрозофилы DGRP включает более 200 линий мух, для каждой из которых полностью секвенирован геном, что позволяет ученым проводить исследования связи генотипа с фенотипом.

Как у плодовых мушек, так и у людей, большая часть ДНК плотно упакована внутри ядра клетки. Но своя ДНК с собственным набором генов есть еще у митохондрий — органелл клеток, отвечающих за выработку энергии.

Считается, что именно с различиями в митохондриальных генах связаны такие заболевания, как ожирение, диабет 2 типа, рассеянный склероз и шизофрения. Но пока очень мало известно о том, как изменения в митохондриальном геноме связаны с вариациями в фенотипах.

Швейцарские ученые под руководством Барта Депланке (Bart Deplancke) из Федеральной политехнической школы в Лозанне провели всестороннее исследование, связывающее различия в митохондриальной ДНК с внешними признаками в линиях плодовой мухи DGRP.

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