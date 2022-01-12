Как Гарик Харламов, Григорий Лепс и Курбан Омаров изменились после развода

Гарик Харламов, фото instagram.com/garikkharlamov

Видимо, Гарик Харламов отнесся к разводу с Кристиной Асмус, как к новой главе своей жизни, и потихоньку начал худеть. За это время он кардинально преобразился и похудел на 17 килограммов. К тому же он успел уже найти новую любовь в лице актрисы Катерины Ковальчук.

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