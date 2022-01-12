Как Гарик Харламов, Григорий Лепс и Курбан Омаров изменились после развода

Принято считать, что после развода или окончания отношений у женщины начинается новая страница в жизни. Она хочет кардинальных перемен, как во внешности так, и в ощущении себя. Но, оказывается, что мужчины тоже не отстают.
Предлагаем вам несколько ярких звездных примеров мужчин, которым развод пошел только на пользу, передает «Сosmo».
Григорий Лепс
Григорий Лепс, фото instagram.com/gvleps
В конце 2021-го неожиданно развелись Анна и Григорий Лепсы. Они вместе были около 20 лет, и сейчас о причинах расставания молчат. После окончания их отношений у артиста можно сказать открылось второе дыхание. Лепс похудел на 15 килограммов, сменил прическу, стиль в одежде, стал чаще улыбаться на фото.
_
Курбан Омаров
Курбан Омаров, фото instagram.com/zimamoscow
После расставания с Ксенией Бородиной Курбан Омаров будто вышел из тени. Теперь он стал активнее проявлять себя в соцсетях и говорит на темы, о которых не говорил раньше. Также устремился к внешним преображениям. Так, бизнесмен решился на пересадку волос на лицо — для густой бороды.
Гарик Харламов
Гарик Харламов, фото instagram.com/garikkharlamov
Видимо, Гарик Харламов отнесся к разводу с Кристиной Асмус, как к новой главе своей жизни, и потихоньку начал худеть. За это время он кардинально преобразился и похудел на 17 килограммов. К тому же он успел уже найти новую любовь в лице актрисы Катерины Ковальчук.
Напомним, Григория Лепса срочно госпитализировали и приставили охрану: начал буянить от пьянства. Григорий Лепс после ухода жены угодил в больницу со странными симптомами
Также Знай писал, Алексей Панин вызвал на бой внука Аллы Пугачевой — перчатки и шлемы уже наготове. Два популярных мужчины встретились на одном ринге, чтобы решить вопрос по-взрослому
Ранее Знай сообщал, «Любимый, я готова тебе родить 10 детей»: звезда «Интернов» назвал главные ошибки женщин, которые хотят замуж. Иван Охлобыстин поделился лайфхаком, который поможет проверить своего любимого
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
_