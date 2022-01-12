В январе вступают в силу новые положения языкового закона

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С 16 января вступают в силу новые положения закона о языке. Об этом сообщил бывший директор Украинского института национальной памяти.

Новые положения закона касаются всеукраинской и региональной прессы. Когда они вступят в силу, она должна будет издаваться на украинском языке.

«16 января 2022 должен стать еще одной знаковой датой для утверждения украинского языка в информационном пространстве нашей страны», — сообщил Владимир Вятрович.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Предполагается, что газета или журнал может выходить и на любом другом языке, однако обе версии должны иметь одинаковое название и одинаковое содержание. Подписывать иноязычную версию печатного издания можно в только том случае, если имеется подписка на украинскую.

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«В каждом месте распространения печатных средств массовой информации печатные средства массовой информации на государственном языке должны составлять не менее 50 процентов распространяемых в этом месте названий печатных средств массовой информации», — отметил Вятрович.

Если печатное СМИ издается на каком-нибудь другом языке в определенном регионе, то от него будут требовать украинской версии.

утренняя газета

утренняя газета

«Эти требования не распространяются на издание языков ЕС и на крымскотатарском языке и – до июля 2024 года – на местную прессу», — сообщил он

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