В январе вступают в силу новые положения языкового закона

утренняя газета

«Эти требования не распространяются на издание языков ЕС и на крымскотатарском языке и – до июля 2024 года – на местную прессу», — сообщил он

Ранее сообщали, в 2022 году зарплаты чиновников планируют повысить: кто в Кабмине будет получать более 40 тысяч гривен.

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