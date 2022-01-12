Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг

Ученые выяснили, что занятия йогой благотворно влияют на мозг, усиливая мозговые структуры, отвечающие за когнитивные способности и эмоциональную регуляцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Plasticity.

На протяжении десятилетий ученые находили подтверждения того, что аэробные упражнения укрепляют мозг и способствуют росту новых нейронов. Американские исследователи из Иллинойсского университета и Университета Уэйна в Детройте выяснили, что занятия йогой имеют аналогичный эффект.

Авторы объединили данные 11 исследований взаимосвязи между практикой йоги и здоровьем мозга. В пяти из этих исследований сравнивалось состояние мозга людей, ранее не занимавшихся йогой, до и после курса занятий, продолжавшегося от 10 до 24 недель. В оставшихся шести работах анализировались различия в мозге между людьми, которые регулярно практикуют йогу, и теми, кто этого не делает.

В каждом из исследований использовались методы визуализации мозга, такие как МРТ, функциональная МРТ или однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Исследуемые занимались хатха-йогой, включающей движения тела, медитацию и дыхательные упражнения.

«Мы обнаружили, что во всех 11 исследованиях отмечается развитие тех же самых областей мозга, что и при физических упражнениях, — приводятся в пресс-релизе Иллинойсского университета слова профессора Неха Готе (Neha Gothe), возглавлявшей исследование. — Например, мы видим увеличение объема гиппокампа».

Гиппокамп участвует в обработке памяти и, как известно, с возрастом сокращается, что вызывает развитие деменции и болезни Альцгеймера.

У людей, регулярно занимающихся йогой, по сравнению с остальными, более развиты: префронтальная и поясная кора, миндалевидное тело — структура, отвечающая за эмоциональную регуляцию, а также нейронная сеть пассивного режима работы мозга.

«Префронтальная кора головного мозга, область мозга сразу за лбом, участвует в планировании, принятии решений, управлении многозадачностью, оценке и выборе вариантов, — говорит еще один автор исследования Джессика Дамуазо (Jessica Damoiseaux). — Сеть пассивного режима — это набор областей мозга, вовлеченных в размышления о себе, планирование и память. Поясная извилина, как и миндалевидное тело, является частью лимбической системы — цепи структур, которые играют ключевую роль в эмоциональной регуляции, обучении и памяти».

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