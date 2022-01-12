Диета «хищников» из мяса и овощей от Джо Рогана дала свои плоды: «Я еще не обделался в штаны, но…»

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Всемирно известный боец ММА, телеведущий и подкастер Джо Роган заявил, что просто отказывается кушать овощи, хлеб и почти все другие продукты питания, чтобы «войти в новый год — новым человеком».

Еще на прошлой неделе Роган сообщил в Instagram, что в январе он приступает к так называемой диете плотоядных животных.

Джо Роган, фото: Instagram

Джо Роган, фото: Instagram

«Только мясо и фрукты на весь месяц», — написал он.

Неясно, из чего состоит его обычная еда, хотя его Instagram предполагает, что стейк рибай на завтрак является одним из основных продуктов.

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Роган пробовал эту диету раньше — он признался, что похудел, но у него также были серьезные проблемы с пищеварением. Диетологи не рекомендуют ее, потому что недостаток питательных веществ может вызвать побочные эффекты, такие как расстройство пищеварения.

В январе 2020 года подкастер сказал, что провел 30 дней, не употребляя ничего, кроме продуктов животного происхождения, в течение которых он сбросил 12 фунтов (5,5 кг) и почувствовал больше энергии и избавился от некоторых проблем со здоровьем. Он написал в Instagram, что «ушло много болей», и что он видел «улучшения витилиго», хронического заболевания кожи.

Джо Роган, фото: Instagram

Джо Роган, фото: Instagram

Был, однако, серьезный побочный эффект: Роган сказал, что у него были частые и взрывоопасные какашки, которые он подробно описал своим подписчикам.

«Я еще не обделался в штаны, но я пришел к выводу, что если я продолжу придерживаться этой диеты, то проиграю битву — это всего лишь вопрос времени», — написал он 11 января 2020 года с изображением его ужина из печени и бекона.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом продолжались около двух недель, как позже написал Роган.

В то время в Instagram Рогана говорилось, что типичный день на диете плотоядного животного включает два приема пищи. Завтрак включал шесть яиц или стейк, а на ужин он ел еще один стейк из говядины или лося, а иногда и другие виды дичи, такие как бизоны.

Диарея может быть распространенным побочным эффектом исключения из рациона овощей, зерновых и других растительных продуктов. Хотя мясо содержит важные питательные вещества, оно лишено клетчатки, типа углеводов, которые медленно перевариваются.

Мясо, фото: Unian

Мясо, фото: Unian

Исследования показывают, что клетчатка может снизить риск таких заболеваний, как болезни сердца, и помочь в здоровом пищеварении.

Многие растительные продукты также богаты другими питательными веществами, включая витамины, минералы и антиоксиданты, и отсутствие их в вашем рационе может вызвать проблемы со здоровьем. А вот этот январь 2022 года Джо Роган объявил, как Всемирный месяц хищников.

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