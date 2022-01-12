Диета «хищников» из мяса и овощей от Джо Рогана дала свои плоды: «Я еще не обделался в штаны, но…»

Неясно, из чего состоит его обычная еда, хотя его Instagram предполагает, что стейк рибай на завтрак является одним из основных продуктов.
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Роган пробовал эту диету раньше — он признался, что похудел, но у него также были серьезные проблемы с пищеварением. Диетологи не рекомендуют ее, потому что недостаток питательных веществ может вызвать побочные эффекты, такие как расстройство пищеварения.
В январе 2020 года подкастер сказал, что провел 30 дней, не употребляя ничего, кроме продуктов животного происхождения, в течение которых он сбросил 12 фунтов (5,5 кг) и почувствовал больше энергии и избавился от некоторых проблем со здоровьем. Он написал в Instagram, что «ушло много болей», и что он видел «улучшения витилиго», хронического заболевания кожи.