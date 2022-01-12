Диета «хищников» из мяса и овощей от Джо Рогана дала свои плоды: «Я еще не обделался в штаны, но…»

Джо Роган, фото: Instagram

Был, однако, серьезный побочный эффект: Роган сказал, что у него были частые и взрывоопасные какашки, которые он подробно описал своим подписчикам.

«Я еще не обделался в штаны, но я пришел к выводу, что если я продолжу придерживаться этой диеты, то проиграю битву — это всего лишь вопрос времени», — написал он 11 января 2020 года с изображением его ужина из печени и бекона.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом продолжались около двух недель, как позже написал Роган.

В то время в Instagram Рогана говорилось, что типичный день на диете плотоядного животного включает два приема пищи. Завтрак включал шесть яиц или стейк, а на ужин он ел еще один стейк из говядины или лося, а иногда и другие виды дичи, такие как бизоны.

Диарея может быть распространенным побочным эффектом исключения из рациона овощей, зерновых и других растительных продуктов. Хотя мясо содержит важные питательные вещества, оно лишено клетчатки, типа углеводов, которые медленно перевариваются.