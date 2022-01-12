Трагическая судьба Элизабет Тейлор, которая каждый раз побеждала смертельные болезни: 60 раз лежала на операционном столе

В сети рассказали про всемирно известную актрису, которая за свою жизнь ложилась более 60 раз на операционный стол. Речь идет о сильной женщине — Элизабет Тейлор.

Элизабет Тейлор многие называют королевой Голливуда, в частности периода, когда он только расцветал. Она трижды была удостоенная «Оскара», а также стала первой актрисой, которая была удостоена гонорара в миллион долларов.

Её все любили, по всему миру, однако, далеко не все в курсе того, через какие проблемы со здоровьем ей приходилось проходить каждый день. Она не сдавалась, ведь знала, что в этой борьбе послужит отличным примером для окружающих.

По её здоровью можно написать отдельный сценарий кошмара, ведь после травмы позвоночника она часто мучилась от болей в спине, и приходилось даже отправляться со сьемок на носилках.