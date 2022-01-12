Трагическая судьба Элизабет Тейлор, которая каждый раз побеждала смертельные болезни: 60 раз лежала на операционном столе

В сети рассказали про всемирно известную актрису, которая за свою жизнь ложилась более 60 раз на операционный стол. Речь идет о сильной женщине — Элизабет Тейлор.
Элизабет Тейлор многие называют королевой Голливуда, в частности периода, когда он только расцветал. Она трижды была удостоенная «Оскара», а также стала первой актрисой, которая была удостоена гонорара в миллион долларов.
Её все любили, по всему миру, однако, далеко не все в курсе того, через какие проблемы со здоровьем ей приходилось проходить каждый день. Она не сдавалась, ведь знала, что в этой борьбе послужит отличным примером для окружающих.
По её здоровью можно написать отдельный сценарий кошмара, ведь после травмы позвоночника она часто мучилась от болей в спине, и приходилось даже отправляться со сьемок на носилках.
Врачи постоянно ставили ей то пневмонию, то бронхит, дважды делали трахеотомию, чтобы она смогла дышать, и один раз ее подключили к ИВЛ, чтобы сохранить жизнь.
Позже ей удалили яичники, а также часть матки из-за обнаруженной опухоли, но и на этом проблемы не закончились. Она еще и пережила «взрослую» оспу.
Алкоголь делал ее походку шаткой, и она бесконечно падала и ломала себе то пальцы, то реберные хрящи, то ноги, то запястья. Всего на операционном столе она желала более 60 раз. В последние годы она практически не выходила из дома, и сидела в своем кресле-качалке, что было усыпано бриллиантами.
В 1997 году у нее обнаружили опухоль головного мозга, и казалось бы, что это конец, но нет, она справилась, и излечилась. Спустя пять лет у нее нашли рак кожи, и после полного лечения и операции она вновь победила. Невероятная сила воли и любовь к жизни.
Умерла Элизабет в 2011 году от кровотечения из сердечного клапана, и как тогда говорили многие, она просто устала бороться. На момент смерти ей было 79 лет.
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