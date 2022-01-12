Медик рассказал, чем опасны для здоровья резкое похолодание и морозы

Резкое понижение температуры и продолжительный период аномальных морозов плохо сказываются на здоровье человека и могут привести к гипоксии, рассказал доктор медицинских наук профессор Борис Ревич.

Согласно прогнозам будут чаще обычного отмечаться резкие перепады температуры. С начала зимы подобные аномальные скачки с резким понижением температуры на 20-25 градусов наблюдались в Сибири. Сейчас очередное резкое похолодание отмечается в ее западной части.

«Представьте себе кровеносную систему как систему большого количества трубок и трубочек. Они функционируют, чтобы доставить кислород к сердцу и головному мозгу. В пожилом возрасте эластичность этих трубочек несколько меняется, и показатели вязкости крови так же. Это очень важно, потому что какие-то значительные нарушения могут привести к инсультам. Происходит сбой в снабжении кислородом. Это самое главное, что может быть. Могут быть легкие варианты гипоксии, то есть недостатка кислорода из-за сужения сосудов во время холодов», — сказал Ревич.

Эксперт отметил, что угольные ТЭЦ и сопровождающие их работу выбросы усугубляют неблагоприятное воздействие на организм. Согласно проведенным ранее исследованиям, достоверно установлена связь между волнами холода и смертностью лиц старше 65 лет.

«В Красноярске ситуация очень тяжелая. Тяжелые климатические условия и очень высокий уровень загрязнения окружающей среды. Зимой риски для здоровья повышаются из-за отопления. В

Красноярске оно преимущественно от угольных ТЭЦ, а значит, в воздух попадает много мелких взвешенных частиц. Их концентрация в атмосферном воздухе растет», — пояснил Ревич.

Ученый отметил, что людям пожилого возраста необходимо контролировать давление и следить за здоровьем.

«Усиленное внимание на собственное самочувствие, должен быть включен режим повышенного внимания к своему здоровью. Не болит ли голова, нет ли каких-то симптомов, что хочется прилечь, отдохнуть на несколько минут. Лучше прилечь, если это возможно», — сказал эксперт.

Он также уточнил, что аккуратно надо быть со сменой медикаментозных препаратов и при возможности проконсультироваться с кардиологом или неврологом.

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