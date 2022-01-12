«Рапунцель» из Украины восхитила весь мир: «Волшебство»

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Волосы Алены Кравченко такие длинные, что она может накрутить их вокруг себя. Девушка показала, как расчесывает свои сочные локоны.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Женщина, которую называют «настоящей Рапунцель», рассказала, как ей удается расчесывать свои роскошные длинные локоны — на это уходит много времени и усилий.

Волосы Алены Кравченко в настоящее время имеют длину 1,95 метра и касаются пола, поэтому она следит за ними как можно тщательнее.

36-летний влиятельный человек из Украины не стригся три десятилетия, за исключением того, что время от времени подстригал секущиеся кончики.

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Алена Кравченко

Алена Кравченко

Недавно она загрузила видео в свой аккаунт в Instagram и TikTok, на котором видно, как она расчесывает волосы, что делается с посторонней помощью.

Инфлюенсер подписал видео: «Корона и серьги, мое искусство. Это волшебство волос».

В клипе парикмахер Алена Стекольщикова держит половину, а затем расчесывает кончики.

Алена говорит, что ее волосы полностью натуральные, и она может обернуть их вокруг своего тела вместо того, чтобы носить одежду.

Алена Кравченко

Алена Кравченко

Чтобы сохранить его блеск и силу, она старается не мыть их слишком часто, вместо этого предпочитая освежать их раз в три недели.

Популярность Алоны в последние месяцы росла благодаря ее уникальному стилю и прическе.

В феврале этого года у нее было 51 600 подписчиков в Instagram, а сейчас их 87 700.

Алена Кравченко

Алена Кравченко

Ее контент собирает тысячи лайков и просмотров, а ее видео о расчесывании волос на момент написания статьи набрало 42 758 просмотров.

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети показали конкурентку Ким Кардашьян из России.

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