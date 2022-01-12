«Рапунцель» из Украины восхитила весь мир: «Волшебство»

Волосы Алены Кравченко такие длинные, что она может накрутить их вокруг себя. Девушка показала, как расчесывает свои сочные локоны.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Женщина, которую называют «настоящей Рапунцель», рассказала, как ей удается расчесывать свои роскошные длинные локоны — на это уходит много времени и усилий.

Волосы Алены Кравченко в настоящее время имеют длину 1,95 метра и касаются пола, поэтому она следит за ними как можно тщательнее.

36-летний влиятельный человек из Украины не стригся три десятилетия, за исключением того, что время от времени подстригал секущиеся кончики.