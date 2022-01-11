Ученые назвали продукты, приводящие к бессоннице

Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете пришли к выводу, что употребление продуктов с высоким уровнем сахара повышает риск возникновения бессонницы.

В ходе работы специалисты проанализировали рацион питания более чем 50 тысяч женщин в период постменопаузы.

Ученые сделали вывод, что сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что вызывает бессонницу.

Исследователи вкратце описали процесс, происходящий в организме в момент приема данных продуктов. По их словам, организм выпускает инсулин в попытке снизить уровень сахара в крови.

Это способно привести к выбросу гормонов, адреналина и кортизола, которые могут привести к нарушению сна.

В рационе человека, страдающего данным недугом, должны находиться овощи и фрукты, благоприятно влияющие на сон, отмечают ученые.

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