Дети из криостата. Чем чревата заморозка яйцеклеток

риоконсервация яйцеклеток разрабатывалась для чисто медицинских целей. Сейчас, когда эта процедура стала коммерческой, в мире все больше женщин используют ее как средство планирования беременности. Насколько это оправданно.

Из пробирки — в холодильник

Изначально метод криоконсервации использовали, главным образом, в процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), чтобы сохранить лишние эмбрионы.

Женщине проводят искусственную гиперстимуляцию яичников гормональными препаратами. В результате у нее созревают не одна-две, а десяток яйцеклеток (ооцитов). Их извлекают щадящим хирургическим путем и отбирают четыре-пять самых качественных. Затем врач под микроскопом вводит в цитоплазму клеток так же предварительно отобранные, проверенные на жизнеспособность сперматозоиды. Происходит оплодотворение.

На стадии бластоцисты (нескольких десятков клеток) часть эмбрионов имплантируют в матку пациентке, а часть замораживают, чтобы снова использовать, если имплантированные по каким-то причинам не прижились. Это безопаснее для женщины и дешевле, чем повторно делать ЭКО.

Почему яйцеклетка выживает

Прогресс в этой области обязан методу витрификации (стеклования) — быстрой заморозке яйцеклетки, при которой жидкость в ней замещается на криопротектор. При низких температурах он остается аморфным, как стекло, и не повреждает живой материал — в отличие от водного раствора, наполняющего яйцеклетку.

В качестве криопротектора используют смесь органических соединений на основе глицерина. Она взаимодействует с мембраной клетки и управляет концентрациями внутри- и внеклеточных электролитов, вытесняя воду. Во время разморозки криопротектор удаляют из клетки, медленно регулируя его концентрацию в растворе и таким образом снижая осмотическое давление.

В отличие от медленной заморозки, когда материал постепенно охлаждают, а затем помещают в жидкий азот, при быстрой — сразу опускают в криостат. Этот метод дает лучшие результаты: больше яйцеклеток после разморозки сохраняется и оплодотворяется, приживается больше эмбрионов.

Процедуры криоконсервации в последние годы значительно улучшены. После оттаивания жизнеспособность сохраняют до 90 процентов образцов. Сейчас этот метод дает положительные результаты с той же вероятностью, что и имплантация эмбрионов, не прошедших цикл заморозки. Кроме того, замороженные таким способом клетки сохраняют жизнеспособность в течение многих лет.

Успехи и опасения

Уже несколько лет, как заморозка женских яйцеклеток (ооцитов) и эмбрионов — не экспериментальный метод, а вполне себе массовый. Из чисто медицинского приложения он стал частью индустрии создания донорских банков яйцеклеток и эмбрионов. Те, кто сдал туда материал, могут сами воспользоваться им в будущем, а могут дать разрешение на продажу или использование в научных целях.

Криоконсервация позволила многим бездетным парам познать радость полноценной семейной жизни. Это также единственное средство стать матерью для женщин, которым не позволяют это сделать медицинские показания.

К криоконсервации обращаются те, кому в будущем грозит бесплодие, например, при снижении фертильности, кому предстоит хирургическое вмешательство, иное лечение, которое потом не позволит провести процедуру ЭКО. Особенно это касается онкобольных. Если пациенту требуется экстренная химиотерапия, беременность приходится откладывать. Кроме того, они могут быть ограничены в применении гормональных препаратов, использующихся при ЭКО.

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