Красотки в купальниках наделали шуму на снежном курорте — местные взорвались гневом: «У нас тут рай для нудистов?»

Лариса, фото: Instagram

Недовольство местных жителей вызвала девушка, примерившая папаху. Она позировала на форе горного пейзажа только в купальнике, надев традиционный головной убор. Туристка выбрала пикантную позу, выгнув спину и опираясь на лыжные палки. Затем она в таком виде прокатилась со склона.

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Любительницу необычных фотосессий обвинили в неуважении к народу и осквернении местных традиций и обычаев.

Также на скандальную ситуацию отреагировал первый замминистра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Артем Овчинников. Ведомство составляет свод правил поведения на курортах в республике. И один из пунктов называется «антиобщественное поведение». Он предполагает запрет на нахождение в общественных местах как в обнаженном виде, так и в купальниках и в нижнем белье. Однако эти правила пока не утверждены. Замминистра призвал не обвинять девушку за ее видео и фото.

«Ее никто не видел. Они там где-то выбрали укромное место со своим молодым человеком или подругой, друзьями. Они прокатились, сняли видео для Instagram, и все», — заявил чиновник.

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