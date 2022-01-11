Красотки в купальниках наделали шуму на снежном курорте — местные взорвались гневом: «У нас тут рай для нудистов?»
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Из соседней Российской Федерации, где ежедневно происходят весьма странные события, прилетели очень «горячие новости». Так, местные жители курортной Карачаево-Черкесской Республики осудили туристку, приехавшую на горнолыжный курорт Домбай.
Людей возмутило то, что девушка стала на лыжи в одном купальнике, который обладает эффектом «невидимости», короче, наряд, который в народе называют «веревочками».
Об этом стало известно благодаря шумихе пользователей социальных сетей.