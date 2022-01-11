Прогноз погоды в Украине | Комментарии Украина

12 января во всех регионах нашей страны осадков не ожидается. Но будут большие морозы. Столбик термометра в разных регионах будет минусовать в пределах от -2 градусов и до -15 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Погодную ситуацию на территории нашей страны определят антициклон Bernhard. Этот северный гость доставит на наши территории арктический холод и сильные морозы. Однако по прогнозу синоптиков снег ночью будет идти в Харьковском, Луганском и Донецком регионах и на территории Крымского полуострова. На автострадах в некоторых местах будет гололедица.

В среду, 12 января, столбик термометра будет показывать следующие градусы мороза: на западных территориях — днем будет — 3 -11 градусов, ночью от — 9 до -15 градусов. На северных территориях будет дневное время от -11 до — 13 градусов, ночью от -13 до -15 градусов. На восточных территориях минус днем от -5 до -10 градусов, ночью от -7 до -13 градусов. На центральных территориях будет днем от – 9 до – 13 градусов, ночью от –10 до – 13 градусов.

На южных территориях морозы завтра будут меньше: днем от -2 до -6 градусов, ночью от -3 до -8 градусов.

В столице Украины осадков не ожидается. Также в город придут арктические морозы. Температура воздуха в ночные и дневные часы будет минусировать от -13 до -15 градусов мороза.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Украине идет похолодание . Наталья Диденко сообщила, что в Украине температура воздуха в Украине начнет снижаться. Но похолодание будет мягким. Также синоптик рассказала, что не ожидается осадков.

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