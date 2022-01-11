Эндокринолог назвал продукты, богатые витамином E

Витамин Е (токоферол) отличается своими антиоксидантными свойствами: улавливая свободные радикалы, он препятствует их распространению, защищая мембраны клеток, белки, жиры и ДНК. Чтобы повысить его уровень в организме, необходимо включать в рацион продукты, богатые этим веществом.

В интервью врач-эндокринолог Владислав Бондаренко рассказал о том, что ежедневно человек должен получать 10-15 миллиграммов витамина Е. По словам специалиста, соблюдать его суточную норму можно с помощью употребления капсул с веществом, приобретенных в аптечном пункте. Но существует и альтернативный способ — ввести в рацион продукты с высоким содержанием витамина Е (картофель, морковь, шпинат, свекла, болгарский перец, тыква и капуста).

Токоферолом богаты не только овощи, вещество также есть в ягодах облепихи, черешни, рябины и калины. Кроме того, полезны также и плоды шиповника, в которых высокий процент нерафинированных растительных масел, поделился подробностями эксперт. Вдобавок ко всему витамин Е можно найти в орехах, проросшей пшенице, а также семечках.

Врач заявил, что купленные в аптеке витамины необходимо приобретать исключительно по назначению врача, поскольку в больших дозировках вещество может представлять опасность для организма.

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