Кардиолог назвал признаки скорой смерти человека

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов в интервью назвал признаки, указывающие на приближение смерти.

По словам собеседника издания, свидетельствующие о близком конце симптомы проявляются при сердечно-сосудистых заболеваниях. Происходит это за 10–15 дней до летального исхода.

Первыми признаками являются недомогание, одышка, внезапное чувство страха, вялость, покраснение лица, поделился подробностями эксперт. Кроме этого у больного может наблюдаться побледнение кожи, а также расширение зрачков и частые потери сознания.

Специалист также указал на то, что о приближении смерти сигнализируют резкие перемены в организме.

«Главные, предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости», — рассказал врач.

Трифонов посоветовал бить тревогу, если у пациента наблюдается отечность конечностей и лихорадка, призвав срочно обратиться к медикам для предотвращения трагедии.

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