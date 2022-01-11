Один в один с моряком Папаем: мужчина стал героем сети из-за сходства с персонажем мультфильма

_

@jeffdabe Born this way, that’s what’s wrong with me 😆 we never think of it as a birth defect, it’s a birth asset 👊🏼#jeffdabe #bornthisway #fyp #fypシ ♬ original sound — Jeff Dabe MN Armwrestler

Еще на детских кадрах видно, что его руки были с рождения аномально большие, и это в определило его судьбу в будущем.

Сейчас Джеффу 58 лет, а армрестлингом он занимается с 1980-х. Руки были верными помощниками и предоставляли преимущество перед соперниками.

Ему пришлось пройти огромное количество исследований, а также сдать кучу анализов, чтобы узнать истинную причину аномалии. Профессора Миннесотского университета пришли к выводу, что его размер не связан ни с какой болезнью. Его жена Джина утверждает, что он просто таким родился.

«Я всегда был хорош в армреслинге, но размер моих рук часто шокирует людей» — рассказывал мужчина в одном из интервью. Во время учебы в университете друзья прозвали его Папай.

Супруга поддерживает его во всех начинаниях, и более того, всегда любила турниры мужа, ведь они давали им возможность путешествовать, видеть красивые места, а также останавливаться в хороших отелях.

Напомним, что украинцы накинулись на Василия Вирастюка после мерзких комментариев

Ранее сообщалось, что украинский футболист поздравил с Новым годом российских друзей – шампанское под выступление Путина

Также, героческие параолимпийцы, победы Усика и Ломаченко, 1/4 Евро-2020: чем запомнились украинские спортсмены в уходящем году

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!



_