Один в один с моряком Папаем: мужчина стал героем сети из-за сходства с персонажем мультфильма
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Стало известно о том, что чемпион по армрестлингу стал настоящей звездой в сети, и все из-за уникальной внешности, как в мультфильме.
Как сообщается, чемпион США и Канады по армрестлингу Джефф Дейб стал звездой сети после того, как начал размещать ролики со своих выступлений в социальные сети. Теперь он по настоящему начал оправдывать свое прозвище — Папай.
Благодаря огромным рукам он похож на героя мультфильма про знаменитого моряка. Пользователи сети подхватили это, и начали постоянно их сравнивать. Его руки настолько велики, что он без проблем может держать по баскетбольному мячу каждой ладонью.
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@jeffdabe
Born this way, that’s what’s wrong with me 😆 we never think of it as a birth defect, it’s a birth asset 👊🏼#jeffdabe #bornthisway #fyp #fypシ
♬ original sound — Jeff Dabe MN Armwrestler
Еще на детских кадрах видно, что его руки были с рождения аномально большие, и это в определило его судьбу в будущем.
Сейчас Джеффу 58 лет, а армрестлингом он занимается с 1980-х. Руки были верными помощниками и предоставляли преимущество перед соперниками.
Ему пришлось пройти огромное количество исследований, а также сдать кучу анализов, чтобы узнать истинную причину аномалии. Профессора Миннесотского университета пришли к выводу, что его размер не связан ни с какой болезнью. Его жена Джина утверждает, что он просто таким родился.
«Я всегда был хорош в армреслинге, но размер моих рук часто шокирует людей» — рассказывал мужчина в одном из интервью. Во время учебы в университете друзья прозвали его Папай.
Супруга поддерживает его во всех начинаниях, и более того, всегда любила турниры мужа, ведь они давали им возможность путешествовать, видеть красивые места, а также останавливаться в хороших отелях.
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